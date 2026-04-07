鄭麗文喊話民進黨　和平不難只要有心

國民黨主席鄭麗文。（中評社 鄭羿菲攝） 國民黨主席鄭麗文率團訪陸，行前特地在中央黨部常會廳舉行中外記者會。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北4月7日電（記者 鄭羿菲）中國國民黨主席鄭麗文7日上午將率團啟程訪問大陸，行前在中央黨部召開記者會強調，兩岸是戰是和，路是靠人走出來的，在台灣我們要極盡一切努力避免戰爭發生，她相信無論黨派、省籍，只要心中有台灣，只要真的愛台灣，就不會有人希望台灣變成戰場。她也想透過此行，向民進黨朋友證明，兩岸和平其實沒有這麼難，只要你有心。



10多位藍委上午在國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁帶領下出席記者會力挺鄭麗文，鄭麗文一見到傅崐萁十分開心地大喊，“總召，顧家要顧好喔”。鄭麗文也一一和在場藍委熱絡打招呼。



鄭麗文一行7日將由台北松山機場啟程，展開訪問大陸的“2026和平之旅”，團員名單包括，鄭麗文、副主席李乾龍、張榮恭、蕭旭岑、智庫副董事長李鴻源、中央評議會主席團主席蘇起、袁健生、主席特別顧問李德維、文傳會主委尹乃菁、大陸事務部主任張雅屏、前主席連戰次子、青年事務發展委員會主委連勝武、發言人江怡臻、國際事務部主任董佳瑜、黨務顧問雷宏毅。



鄭麗文一行將由台北松山機場搭乘11點30分的上海航空FM852班次，預計下午1點30分抵達上海，隨即轉乘高鐵前往南京。

