兩岸紅利？鄭麗文：盼帶回大家期待的好消息

國民黨主席鄭麗文。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北4月7日電（記者 鄭羿菲）中國國民黨主席鄭麗文7日上午率團啟程訪問大陸，對於可能帶來什麼兩岸交流的紅利？鄭麗文表示，兩岸過去十年快速冰凍，百工百業不堪其苦，非常慘淡，她希望對岸也能釋出善意。但具體兩岸重新恢復正常交流，一定是等到2028年國民黨重新執政，自然就會開始。



鄭麗文也說，有的媒體關心會否有“習賴會”，她再次說明，沒有“賴鄭會”大概很難會有“習賴會”，我們都在台北，見上一面真的有這麼困難嗎？她希望台灣內部的政黨政治回歸理性競爭，回歸人民福祉為上，遵守“中華民國憲法”所規範的民主法治制度，一切回到常軌。她也希望此行能帶來大家期待的好訊息、好的開始，這就是和平之旅最大的意義。



鄭麗文一行將由台北松山機場搭乘11點30分的上海航空FM852班次，預計下午1點30分抵達上海，隨即轉乘高鐵前往南京。



鄭麗文表示，此行第一個重要的訊息，是要向全世界證明兩岸都希望透過和平方式的對話、溝通、交流，化解所有可能的歧異，帶來和平的紅利，因此和平的決心是此次最重要的訊息。國民黨也多次在各種場合，向對岸傳達，她相信對岸也已收到非常清楚的訊息，這也是大家所共同關注、期待的。



鄭麗文說，當然，台海、兩岸之間因為過去十年來快速地冰凍，在很多交流方面被刁難、切斷，使得百工百業不堪其苦，非常慘淡。因此，我們當然希望對岸也能釋出善意，但因為國民黨畢竟是在野黨，具體政策的開放、兩岸重新恢復正常交流、全面交流，一定是等到2028年國民黨重新執政，自然就會開始。



鄭麗文一行7日將由台北松山機場啟程，展開訪問大陸的“2026和平之旅”，團員名單包括，鄭麗文、副主席李乾龍、張榮恭、蕭旭岑、智庫副董事長李鴻源、中央評議會主席團主席蘇起、袁健生、主席特別顧問李德維、文傳會主委尹乃菁、大陸事務部主任張雅屏、前主席連戰次子、青年事務發展委員會主委連勝武、發言人江怡臻、國際事務部主任董佳瑜、黨務顧問雷宏毅。