鄭麗文走商務通關低調登機　記者全撲空

國民黨主席鄭麗文等人低調從飛聖商務航空中心，私人快速通關口進入。（中評社 張穎齊攝） 警方聲東擊西，除在一般松機大廳部署警力，實則在飛聖商務航空中心進行管制維安。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月7日電（記者 張穎齊）中國國民黨主席鄭麗文7日近午率團啟程訪問大陸，台北松山機場現場雖有大批媒體與上百警力嚴密維安，警方“聲東擊西”，鄭一行人走商務通關、鄰近軍方松山指揮部，低調登機，讓守候媒體全數撲空。



松山機場大廳1至2樓均擠滿媒體與警方，警方也部署大量警力維持秩序，現場媒體原預期鄭麗文將循一般登機動線進入。不過，鄭麗文上午10時30分在中央黨部召開記者會後，約於10時53分改由飛聖商務航空中心所屬的私人商務通關口進入管制區，未經公開動線，現場媒體譁然。



鄭麗文一行搭乘上海航空FM852從松山機場飛上海虹橋機場。上午11點半起飛，下午1點半抵達。



飛聖商務航空中心通關口平時不對外開放，僅能於外圍拍攝，媒體即使趕赴現場，也無法捕捉鄭麗文進入畫面。警方除在一般登機大廳布署警力外，實際上在商務通關口周邊配置人力，雙重維安。



鄭麗文此次登機入口位置，與“行政院長”卓榮泰日前自松山機場赴日本時所使用的空軍松山指揮部（鬆指部）入口相距不遠。媒體撲空後各自離場。



此次中國國民黨“2026和平之旅”訪問團成員，由黨主席鄭麗文親自率團，副主席兼秘書長李乾龍、副主席張榮恭、蕭旭岑同行，另包括黨智庫副董事長李鴻源、中央評議會主席團主席蘇起、袁健生、主席特別顧問李德維、文化傳播委員會主委尹乃菁、大陸事務部主任張雅屏、青年事務發展委員會主委連勝武、發言人江怡臻、國際事務部主任董佳瑜，以及中央黨務顧問雷宏毅等人。