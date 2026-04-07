新黨歡送鄭麗文訪陸　吳成典：共贏台灣新時代

新黨主席吳成典上午率團前往松山機場歡送鄭麗文。(照:新黨提供) 中評社台北4月7日電（記者 莊亦軒）中國國民黨主席鄭麗文7日率團訪陸，新黨主席吳成典率團前往松山機場歡送，針對兩岸局勢提出四大核心期待，期待國共兩黨第三次合作、共建兩岸新秩序、共造台海新和平、共贏台灣新時代。



統、獨團體一早便守候在松山機場出境大廳出入口外表達訴求。鄭麗文10時在國民黨部開完記者會後，搭乘11時30分上海航空班機前往上海虹橋機場。但鄭麗文低調從松山機場的飛聖商務中心出境，現場民團都落空。



台北今天雨勢不斷，前往松山機場的統派團體多過獨派。新黨主席吳成典、副主席李勝峰率團歡送鄭麗文主席訪陸，熱鬧滾滾。



統、獨團體7日上午9時便聚集在松山機場出境大廳外表達訴求。



鄭麗文搭乘上海航空FM－852表定上午11時30分起飛，現場媒體預計鄭麗文結束在國民黨部記者會後，約10分鐘車程便可抵達松山機場。不料卻遲遲等不到鄭一行人的身影，隨後前國民黨青年部副主任丁瑀表示，鄭麗文已從飛聖商務中心出境。現場民團期待落空。



飛聖商務中心位於松山機場出境大廳約650公尺處，鄭麗文選擇從該處搭機，避免了可能發生的現場摩擦衝突。就連國民黨部派遣的攝影師都未接獲通知，可見此次行程路線選擇高度保密，不僅民團沒等到，就連現場所有媒體都撲空。



不少企業界人士、藝人都會選擇私人通關服務，避免被打擾，並縮短海關查驗的等待時間與排隊人龍，能迅速入境台灣，去年輝達執行長黃仁勳來台也是走商務通關。