張榮恭：不能讓執政者帶人民往火坑衝

國民黨副主席張榮恭。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北4月7日電（記者 鄭羿菲）中國國民黨主席鄭麗文7日至12日率團訪問大陸。國民黨副主席張榮恭表示，和平始終不容易唾手可得，需要時間累積善意，還得面臨不同意見者的扭曲、污衊，但鄭麗文的思考是，不能讓執政者抱著神主牌，帶著人民往火坑裡衝。國民黨要提供台灣人民選擇和平還是戰爭。



張榮恭強調，兩岸共同追求緩解台海局勢，和中美之間的互動沒有必然的聯動關係，我們是基於台灣自己如何推動兩岸和平，若台灣不能與大陸共同坐在餐桌上決定菜單，台灣就會變成別人上了餐桌之後的菜單。



鄭麗文一行7日將由台北松山機場啟程，展開訪問大陸的“2026和平之旅”，團員名單包括，鄭麗文、國民黨副主席李乾龍、張榮恭、蕭旭岑、智庫副董事長李鴻源、中央評議會主席團主席蘇起、袁健生、主席特別顧問李德維、文傳會主委尹乃菁、大陸事務部主任張雅屏、前主席連戰次子、青年事務發展委員會主委連勝武、發言人江怡臻、國際事務部主任董佳瑜、黨務顧問雷宏毅。



鄭麗文一行在台北松山機場搭乘11點30分的上海航空FM852班次，預計下午1點30分抵達上海，隨即轉乘高鐵前往南京。



張榮恭表示，2026和平之旅即將從這裡出發，鄭麗文以和平為出發點，以和平為目的地。但是人類的和平，始終不是那麼容易唾手可得，到達和平的目的地是需要時間來累積善意進行良性互動，當中還要面臨很多艱辛，包括不同意見者的扭曲、誣蔑。但是鄭麗文的思考是我們不能夠讓執政者抱著神主牌，帶著人民往火坑裡衝。



張榮恭說，作為在野黨能夠做的，是給台灣人民提供不同的選擇，在兩岸中選擇和解獲衝突，在兩岸中選擇和平或戰爭，給台灣人民有選擇的機會。2005年，他與鄭麗文追隨時任國民黨主席連戰的和平之旅，同樣是基於這種思考，2005年人民選擇了和平的路線，國民黨現在依然要給人民提供這種希望。



張榮恭指出，這次的訪問，4月7日到12日是國、共兩黨選擇的適當時機，因為3月大家各有不同政治日程。換句話說，若如同美國總統特朗普所說，3月31日啟程訪華，鄭麗文的行程就特朗普之後，但如今特朗普宣佈要延後1個多月，因此鄭麗文就在特朗普之前，這表示兩岸共同追求緩解台海局勢，和中美之間的互動沒有必然的聯動關係，我們是基於台灣自己如何推動兩岸和平。



張榮恭認為，也就是說如果台灣不能夠和大陸共同坐在餐桌上來決定菜單，就像馬英九時期兩岸可以簽署23項協議一樣，台灣就會變成別人上了餐桌之後的菜單，這是人民眼睛亮晶晶地在看著。