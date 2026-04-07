李貞秀總質詢　卓上台但拒備詢：沒義務答話

卓榮泰站上備詢台但不接受民眾黨委員李貞秀質詢。（照片：“立法院國會”頻道） 中評社台北4月7日電／台灣民眾黨籍“立委”李貞秀今天首度在“立法院”會質詢。“行政院長”卓榮泰說，“李貞秀女士”並未依法放棄中國戶籍與國籍，不能完備程序、當然不是“中華民國”的“立委”，“行政院”也沒有義務答話。最後李貞秀獨自站在質詢台上發言，卓榮泰及“內閣”官員都未上台備詢。



“立法院”會上午繼續進行施政總質詢，輪到李貞秀質詢前，台灣民眾黨團其他7名“立委”全部到場聲援，並手舉“捍衛“中華民國”法制”、“捍衛陸配參政權”等看板。



李貞秀上台後，請卓榮泰、“內政部長”劉世芳、陸委會主委邱垂正上台備詢。但卓榮泰以手勢示意，要劉世芳、邱垂正兩人不必上台。



卓榮泰隨後步上備詢台，對著中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜說，他步上備詢台，是基於對“立法院長”主持“立法院”會議事秩序的尊重，站在對面的“李貞秀女士”並沒有依法放棄中國的戶籍與國籍，完全不符合兩岸關係條例與“國籍法”的明文規定，落實對“中華民國”單一效忠，因此無法成為具合法資格的“中華民國”“國會議員”，這個責任在於中國政府、不是台灣政府。



卓榮泰表示，任何人只要有中國國籍，就必須接受中華人民共和國“憲法”、反分裂國家法、情報法、反間諜法、“國家安全”法，負有必須推動統一的義務、更負有必須為中華人民共和國蒐集情報的義務。



卓榮泰說，要作為“中華民國”合法的“國會議員”，必須嚴守國家機密、安全。任何人資格上發生疑義，不是違反中華人民共和國的法律，就是要遵守中華人民共和國的法律，去為它蒐集情報，否則也會違反“中華民國台灣”的法律，必須確保“國家安全”，不能洩漏國家機密。這兩相違背，沒有一個正常人可以做到。



卓榮泰表示，完備所有程序後，是“中華民國”“國會議員”的“立委”，才能在“立法院”議場內依照“憲法”執行質詢權，不能完備程序當然不是“中華民國”的“立委”，就不能行使“憲法”權利，“行政院”也沒有義務答話。



卓榮泰說，行政官員此時要向“立法院長”表達立場，所有首長沒有義務接受不具備“中華民國”“國會議員”合法資格的任何個人，在院會備詢，這是對“憲法”的忠誠遵守，與必須負起的責任。