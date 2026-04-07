台中港睽違7年迎郵輪　藍綠市長選將拚曝光

島嶼天空號郵輪首度停靠台中港。（中評社 方敬為攝） 台中市長參選人江啟臣與郵輪船長互動。（中評社 方敬為攝） 中評社台中4月7日電（記者 方敬為）巴哈馬籍“島嶼天空（Island Sky）”郵輪，今天首度停泊台中港，這也是台中港自2019年以來，睽違7年再度有國際郵輪靠港，民進黨台中市長參選人、“立委”何欣純與國民黨台中市長參選人、“立法院副院長”江啟臣先後赴港區迎賓拚曝光，雙方雖然“王不見后”。但不約而同強調長期關心台中港觀光發展，江並提出3點推展郵輪觀光政見，隔空較勁。



“島嶼天空”郵輪載運118位國際旅客，自香港出發，7日上午靠泊台中港19A碼頭，由旅客服務中心入境登台旅遊，包括台中市政府、彰化縣政府、南投縣政府均派員即安排接駁措施前往攬客。藍綠台中市長選將也先後到場迎賓。



何欣純先抵達碼頭，向來訪遊客問候致意，並指出，她長期在交通委員會持續關心台中港郵輪停靠整備狀況，多次質詢、提案國際郵輪停靠台中、觀光路線配套及相關交通接駁規劃，更多次偕同台中市議員考察台中港周邊交通配套措施及觀光路線規劃，樂見經過多方努力，台中港也銜接上了郵輪這塊大藍圖，期許台中港務分公司繼續行銷郵輪業務、提供相關優惠措施，並持續發展港區觀光、親水遊憩及商業活動等多元面向。



江啟臣則在何欣純離開後，出席“島嶼天空遊輪首航台中港－致贈紀念牌儀式”，見證台中港務分公司贈予船東紀念牌，象徵歡迎郵輪公司常態性靠港。江啟臣也期待，未來國際郵輪能夠選擇台中港常態性停靠。



江啟臣並當場提出3點發展郵輪觀光政見，包括“升級軟硬體設施”，強化郵輪港的專屬氛圍與迎賓儀式感，並全面優化通關流程與交通接駁的便利性、“豐富岸上觀光行程”，精準結合中台灣在地特色與指標性文化活動，提升對國際旅客的吸引力、“提供政策與行政誘因”，針對國際郵輪公司給予實質的停泊優惠及行政作業便利，增加其將台中港列為必停靠站的意願。與何欣純互別苗頭。

