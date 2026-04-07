新黨：美巧取豪奪　台背靠大陸才能力挽狂瀾

新黨主席吳成典7日率團到台北松山機場歡送國民黨主席鄭麗文訪陸。（照片：新黨提供） 中評社台北4月7日電／中國國民黨主席鄭麗文7日啟程訪陸，新黨主席吳成典率副主席李勝峰等人到台北松山機場歡送。新黨強調，兩岸一家人，現在我們希望中國國民黨與中國共產黨，一起放下人民內部的矛盾，創造統一的新中國，共建兩岸新秩序，共創台海新和平，共贏台灣新時代。



新黨也強調，面對特朗普巧取豪奪，整碗端掉台灣數十年來辛苦的成果，陷台灣以萬劫不復之際，唯有背靠大陸，才能夠真正力挽狂瀾。



新黨主席吳成典率副主席李勝峰、發言人陳麗玲、主席特助吳正群、青年部副主任譚傳紹、輿情中心主任季節等人，7日到台北松山機場歡送國民黨主席鄭麗文訪陸。



新黨發表聲明表示，台灣走對路，就會迎來新時代，不但會成為新中國超大型全面開放的自由島，更會成為全球先進產業的新中心。因為台灣以全球不可或缺的半導體產業為核心，以台積電為代表，接納含美國在內的全球有需求之國家，及先進AI產業的投資與參與。



新黨說，背靠全中國完整，全方位的產業鏈和基礎建設，服務全世界，不分北方南方，成為G2對外窗口，迎接台灣的新時代。



新黨指出，一線開放、二線管制；只要二線在台海封關，一線的台灣就得以享有經濟、政治、生活方式等完全的自由。相對新加坡、杜拜，對全球精英更具無比的吸引力。在台灣大家都想要維持現狀，因為為現狀是我們幾代人胼手胝足創造出來的台灣奇蹟。



新黨表示，但是，自從特朗普上任那一天起，現狀就被改變了。尤其美伊開戰後，現狀完全失控，今天沒有人會知道，明天世界會變成什麼樣。



新黨說，即使政府全力的補貼和壓制下，油價已漲一成多。能源進口受阻，還能撐多久，政府不敢說。6000多億的外匯存底，80%以上以美債持有。這幾天殖利率的暴漲下，本金還剩多少？連帶公、勞保退休金，也會面臨極大的風險，政府更不敢處理，更別說告知真相。