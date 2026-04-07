鄭麗文赴陸　蔡宗佑：正面肯定盼開放陸客入台

高雄市旅行商業同業公會理事長蔡宗佑。（中評社 資料照） 中評社高雄4月7日電（記者 蔣繼平）中國國民黨主席鄭麗文7日上午率團啟程訪問大陸。高雄市旅行商業同業公會理事長蔡宗佑向中評社表示，旅遊業界希望透過這次交流，讓兩岸更善意地來對待彼此，所以正面看待。業界盼開放陸客入台、解除赴陸旅遊的橙色燈號，但國民黨非執政黨，這部分還是取決於執政的民進黨，所以不敢期待有什麼樣的結果。



蔡宗佑，金門人，現任高雄市旅行商業同業公會理事長，也是育昇國際旅行社有限公司負責人，在台北、金門另設分公司。高雄市旅行商業同業公會會員數共有510家旅行社。



蔡宗佑表示，台灣旅行公會幾個理事長2月有去拜訪鄭麗文並講到旅遊業的心聲，鄭麗文也回應這次會把台灣旅遊、陸客赴台的聲音帶過去。他認為，兩岸多接觸、多交流對彼此都好，以正面的方式去對待這次交流，交流越廣，兩岸就是利多。



對於民進黨近日發動許多批評，蔡宗佑表示，鄭麗文要去大陸交流，賴清德、民進黨政府、陸委會都一直做出相關表態，不管用抹紅、恐嚇等都是這一套。主要是國民黨去大陸也不可能簽任何協議，這就是民進黨一貫伎倆，要刻意抹紅。



蔡宗佑表示，重點是，執政的民進黨與大陸關係降到冰點，國民黨這次去，看看不能破冰。所以給鄭麗文正面看待，但不敢期待有什麼樣的結果，畢竟不是執政黨。若國民黨是執政黨，兩岸關係也不會搞成這樣子，早就看到陸客都在全台旅遊了。



是否會對旅遊業有正面幫助，蔡宗佑表示，可能也沒有太多幫助，因為執政的還是民進黨，之前上海、福建的業者要來台灣踩線，民進黨政府也不給來，所以民進黨政府有意無意就是在阻擋，民進黨就是意識形態重於一切，就是在反中、抗中。



台灣在疫情解封後入境人次一直無法突破千萬人次？



蔡宗佑表示，台灣每次說拚觀光，但只是口號，沒有陸客，入境人次很難突破一千萬人，更何況連入境人數都有可能灌水，移工、外傭、學生全部都可以灌水，只要坐飛機來來去去，全都都可算是入境客人，灌水可能達一百萬到兩百萬人。



蔡宗佑表示，觀察這幾年，疫情解封後，台灣入境的觀光客，他認為可能衹有五百萬人次，並沒有台灣官方宣稱的七百多萬人次，更遑論要突破一千萬人次。



針對台灣旅遊產業環境，蔡宗佑表示，沒有陸客，加上赴陸旅遊橙色警示燈號仍未解除，這一塊佔台灣市場的四成，所以當然大家都不好做，就是這樣。且兩岸航班也少，直航航班也少非常多，以民進黨政府的態度是不可能增加，因為民進黨不想要交流往來，更不可能增加航班，等於製造往返困難。