藍彰化縣長初選改徵召　謝衣鳳任黨副秘書長

藍委謝衣鳯。（中評社 資料照) 中評社台北4月7日電／中國國民黨彰化縣長提名懸而未決，“立委”謝衣鳳、彰化縣議長謝典霖競爭激烈，引發基層擔憂。國民黨組發會主委李哲華7日說，彰化縣不會再採取任何初選或協調式民調的方式，由組發會跟地方黨部找人出有強烈意願、具備勝選的條件的人選。原黨部主委、也曾表達參選意願的謝衣鳳，升任為黨副秘書長，原有的縣黨部主委一職，商請由擔任過縣黨部主委的前“立委”蕭景田擔任。



李哲華表示，彰化原先有三人表達參選意願，後來還有外界推薦的新北市副市長劉和然、律師魏平政等，都是國民黨非常優秀的參選人，當然彰化縣有特殊的政治環境，因此國民黨也一直在思考怎樣才是最大的勝選方案。



中國國民黨今天宣布，聘彰化黨部主委、“立法委員”謝衣鳯擔任中央黨部副秘書長；彰化黨部主委一職由蕭景田同志接任。



國民黨表示，謝衣鳯接任副秘書長後，盼以其專業形象與論述實力、協助推動黨務外、並可協助地方年底選戰之整體文宣與政策攻防。



國民黨並指出，蕭景田同志曾任彰化縣議會副議長、“立法委員”與中央常務委員、彰化縣黨部主委等職務，基層實力雄厚，且嫻熟彰化選政情勢；面對五合一選舉之複雜佈局，盼借重其溝通整合與選戰指揮調度能力，以銜接基層民意、鞏固組織動員能量，落實選戰目標。



李哲華說，因應整個未來作業，也會就縣黨部主委人選做出調整，預計讓原黨部主委、也曾表達參選意願的謝衣鳳，升任為黨副秘書長，原有的縣黨部主委一職，商請由擔任過縣黨部主委的前“立委”蕭景田擔任，因為除了縣長的徵召工作之外，還有鄉鎮市長、議員、村里長代表，工作都要趕快啟動，才能把整個地方的選情穩固住，相關的作業今天已經上簽給黨主席鄭麗文，相信會就會做人事上的發布。