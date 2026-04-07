藍白合　民眾黨張啟楷代表參選嘉義市長

民眾黨前“立委”張啟楷（左二）勝出，將代表藍白參選嘉義市長，國民黨籍對手翁壽良（右二）上午也出席“藍白聯合治理，嘉義市長初選民調結果發佈”記者會，表達祝福。（國民黨提供） 中評社台北4月7日電／中國國民黨與台灣民眾黨今天召開“藍白聯合治理嘉義市長初選民調結果發佈記者會”，兩黨依據“2026年中國國民黨與台灣民眾黨聯合治理暨地方選舉合作協議”，於4月2日到4月4日三天進行民調，今日公佈民調結果，由台灣民眾黨前“立委”張啓楷勝出，將代表藍白參選嘉義市長。



記者會包括中國國民黨副秘書長李哲華、台灣民眾黨秘書長周榆修、中國國民黨嘉義市長參選人翁壽良、台灣民眾黨嘉義市長參選人張啓楷等共同出席。



本身是心臟內科醫師的翁壽良首先恭喜張啓楷民調勝出，並強調今日不只是誰的勝出，而是藍白合示範區的勝利，此次競選的過程雙方皆很努力，過程互相鼓勵不出惡言。



李哲華也代表國民黨恭喜張啓楷，並表示，翁醫師起步很慢但是認真，成績也非常好，如同他當醫師一樣秉持救人、救社會理的理念，繼續為台灣這一塊土地來努力。



針對後續新北與宜蘭藍白協調與整合的期程，李哲華表示，從鄭麗文主席跟黃國昌主席兩位共同開啟藍白合的議程開始，國民黨便保持與民眾黨一家人的概念，無所不談的保持溝通。整合遊戲規則過程中，兩黨制度不同，國民黨長期的初選作業，與民眾黨也不一樣，當然會有不同的做法。但是，經過此次嘉義市長初選民調，已經找到共同可以接受、民調機構有辦法執行的科學方式。



李哲華指出，今天的結果兩位參選人都欣然接受，奠定良好的基礎，是嘉義市圓滿的結果。本周可能就開啟跟新北、宜蘭兩個參選陣營各自的徵召同志，比照嘉義市模式，將會很快進行遊戲規則討論。雙方的支持者都很緊張，他會和周榆修保持熱線溝通，滿足大家期望。

