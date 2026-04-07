藍彰化縣長提名生波　謝衣鳯拒接黨副祕書長

藍委謝衣鳳表示，不會接任國民黨副秘書長，會盡力爭取到最後一刻。（照片：謝衣鳳臉書） 中評社台北4月7日電／中國國民黨彰化縣長提名懸而未決，“立委”謝衣鳳、彰化縣議長謝典霖競爭激烈，引發基層擔憂。國民黨7日宣布，聘謝衣鳯擔任中央黨部副祕書長，彰化黨部主委一職由前“立委”蕭景田接任。謝衣鳯隨即在臉書發文表明，自己不會接副祕書長。



國民黨組發會主委李哲華7日稍早說，彰化縣不會再採取任何初選或協調式民調的方式，由組發會跟地方黨部找人出有強烈意願、具備勝選的條件的人選。



謝衣鳯表示，“首先，我對支持我的彰化鄉親們感到抱歉，結果可能不如大家的預期。”



謝衣鳯強調，自己還沒放棄，盡力的爭取到最後一刻，依然希望能在黨中央公告的提名辦法下，爭取代表國民黨爭取彰化延續執政的機會，也期盼在鄭麗文主席出訪交流回台灣後能有所轉圜。



謝衣鳯指出，過去在朱立倫前主席的懇談後，她接下了彰化縣黨部主委的重擔，包括親自籌措黨務運營的經費，以及凝聚基層走過大選，基層同仁跟支持者都是她擔任主委ㄧ職後最堅實的後盾；鄭麗文主席上任後，也希望她能繼續留任彰化縣黨部主委，期勉能順利完成彰化各級選舉提名作業，並帶領彰化贏得最終勝選。



謝衣鳯明確表示，“身為國民黨的一份子，職務上的異動尊重黨中央的安排，我將卸下彰化縣黨部主委。同時，我也不會接任副秘書長的職務。”



謝衣鳯說，除了避免落實條件交換退選的說法，也期盼黨中央能把重要人事安排，留給真正有需要舞台的優秀同志。