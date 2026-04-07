邱毅：懷疑美在伊朗營救行動目的在搶濃縮鈾

邱毅說，《華盛頓郵報》在4月1日爆料，導致美國搶奪伊朗濃縮鈾計劃落空。（照片：邱毅臉書） 中評社台北4月7日電／美國與伊朗軍事衝突持續延燒，美國5日成功營救遭伊朗擊落的F－15E戰機上的美國飛官。前立委邱毅7日在臉書發文指出，他懷疑此次大規模的營救行動，真正的目的是搶奪濃縮鈾，救出飛行員只是次要目標。邱毅說，《華盛頓郵報》在4月1日已爆料，其內容竟然與這次的第二波救援行動吻合，但也因此曝光了，伊斯法罕那個美軍計劃中的廢棄機場，美軍想再依樣畫葫蘆的機會沒有了！



邱毅說，由這兩天媒體的追蹤報導，以及特朗普記者會透露的消息，是很令人震撼的。原來第二波救援行動還有複雜內情。特朗普說美軍派出的戰機是155架，而不是傳言的十幾架。救援部隊還在熱區內搭建簡易跑道，其實就是一個伊斯法罕廢棄的舊機場。HC 130運輸機出動的是5架，初始是2架，載送海豹突擊隊6分隊的120人。後備救援的，還有三角洲和遊騎兵兩支陸軍特種部隊，總數有好幾百人。



邱毅表示，在救援行動完成撤離時，遇到伊朗革命衛隊猛烈炮火攻擊。兩架HC 130起落架又陷在沙𥚃無法起飛，只好將其炸毀。另外也防洩密，同時炸毀4架MH6小鳥直升機。



邱毅說，伊朗的說法補充了內容。美軍飛機降落的救援熱區，是一座在伊斯法罕南部的廢棄機場，美軍在此受到伊朗革命衛隊猛烈攻擊，被迫炸掉2架運輸機和4架直升機，双方交戰中美軍有多人傷亡。不過美軍只承認有受傷，但不承認有死亡。



邱毅指出，綜合美伊双方說法，第二波救援行動規模比預期大很多。特朗普說出動155架戰機，數百名特種部隊，最後造成幾人陣亡，順利救出那名上校武器系統官。他懷疑特朗普原來是準備在空中優勢下，順勢進行地面攻擊。而伊斯法罕是存放濃縮鈾所在，美軍集結的廢棄機場，距伊斯法罕核中心只有35公里。難道此次大規模的營救行動，真正的目的是搶奪濃縮鈾，救出飛行員只是次要目標。



邱毅表示，《華盛頓郵報》在4月1日已爆料，說美軍將派特種部隊潛入伊朗境內，搶走400多公斤的高濃縮鈾，當時很多人認為這是不可能的任務。這次的第二波救援行動，究其內容竟然與之吻合，但也因此曝光了，伊斯法罕那個美軍計劃中的廢棄機場，美軍想再依樣畫葫蘆的機會沒有了！