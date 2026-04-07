關注：郵輪陸客難入境　台港口觀光暗淡

台中港睽違7年首迎國際郵輪靠港。（中評社 資料照） 中評社台中4月8日電（記者 方敬為）巴哈馬籍“島嶼天空（Island Sky）”郵輪，7日首度停泊台中港，也是自2019年以來，睽違7年再度有國際郵輪靠港，但該船僅為4200噸級小型郵輪，來客數僅118人，當地旅遊業者直呼，毫不及過去兩岸直航時期的客流量。兩岸關係不佳，台灣各港口兩岸客運自疫情中斷迄今，加上台官方對陸客入境限制加嚴，導致郵輪業者也減少安排入台停靠。



“島嶼天空（ISLAND SKY）”昨日首航台中港，要參選台中市長的民進黨“立委”何欣純及國民黨“立法院副院長”江啟臣先後到場迎接，並致贈旅客及船長紀念品，實際上台灣能否爭取到更多郵輪停靠與兩岸關係息息相關。



從台灣港口觀光的表現變化來看，兩岸關係直接牽動台灣的產業經濟，中國國民黨主席鄭麗文4月7日至12日率團赴大陸展開國共交流，以開創兩岸和平為主軸，而經營兩岸關係不只與台海和平穩定之勢相關，更與民生議題相連。



回顧過去的台灣港口觀光表現，以台中港為例，該港的客運量能在2013年，單是國際郵輪進港的旅客數就高達8萬4807人次。到了2015年，包含國際郵輪與兩岸定期航班在內，全年共有約68艘次客船靠泊，為地方帶來了高達9萬4009人次的來客量。



台中港務分公司過去的分析便指出，台中港在地理位置上鄰近大陸福建沿海，對於講究時效的渡輪而言，發展兩岸快捷航運具有絕對的優勢。在當時的盛況下，除了不定期靠泊的國際遊輪外，多數為兩岸包船直航船班，且旅客結構中高達九成比例為大陸籍。

