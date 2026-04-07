劉燈鐘：鄭麗文重拾藍營使命感　固領導地位

金門大學海洋與邊境管理學系副教授劉燈鐘。（中評社 方敬為攝） 中評社台中4月8日電（記者 方敬為）中國國民黨主席鄭麗文7日開啟在大陸的訪問行程，並有望進行國共領導人會晤。金門大學海洋與邊境管理學系副教授劉燈鐘接受中評社訪問表示，此行對兩岸關係的影響力相當關鍵，鄭麗文作為在中美峰會之前先與大陸領導人會面的台灣政治人物，肩負起開創兩岸和平的重任，也重拾國民黨傳統價值與使命感，他認為，鄭的黨內領導地位有望鞏固，且藍營的民意支持度也會有正面效果。



劉燈鐘說，雖然國民黨內部3個太陽，包括鄭麗文、掌管民意機構的“立法院長”韓國瑜、可望參選2028大選的台中市長盧秀燕，目前看起來尚未有緊密的合作，但隨著國共領導人會晤落幕，並帶來實質效益，相信黨內的山頭派系也會對鄭麗文的領導更為信任，並且願意相互配合、相輔相成。



劉燈鐘，政治大學“國家發展研究所”法學博士，現任金門大學海洋與邊境管理學系副教授、中華卓越青工總會會長。



鄭麗文4月7日至12日應邀率團赴大陸展開國共兩黨交流，走訪江蘇、上海、北京等地，由於時間點緊鄰5月份舉辦的中美峰會，格外受到矚目。



劉燈鐘認為，此次登陸之行對國民黨而言確實有風險，卻也是機遇，因為兩岸的僵局已逼近臨界點，鄭麗文此行是突破僵局的必要之舉。在短期內，國民黨勢必會面臨來自綠營媒體與民進黨陣營的強烈抨擊與輿論操弄，然而，若從中長期的戰略高度來看，這對台灣整體的穩定發展絕對具有正向意義。



他提到，近年來兩岸關係持續緊繃，根據近期多項民調顯示，有超過六成的台灣民眾期盼兩岸能恢復實質對話以降低軍事衝突風險，且兩岸經貿依存度依然緊密，所以維持台海和平、穩定仍是台灣社會的最大公約數。



劉燈鐘說，鄭麗文願意頂住政治壓力走向第一線，不僅展現了國民黨尋求和平的善意與誠意，更是在為兩岸重啟交流探路。接下來的關鍵在於大陸方面的回應，若對岸也能對等釋放友善訊號，雙方將有望構築一個穩定且可預測的和平發展基礎。