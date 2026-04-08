組圖：南京“總統府”有滿滿的孫中山元素

南京“總統府”是重要的歷史地標。（中評社 張嘉文攝） 中評社南京4月8日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席鄭麗文7日率團訪問大陸，首站抵達南京，南京曾是國民政府的所在地，國民黨總理孫中山陵墓也在此處，所以向來是國民黨要員訪陸的首站。而位於南京長江路上的南京“總統府”，裡面保留了滿滿的孫中山足跡和相關元素，更是完整見證了國民黨在大陸興衰的關鍵地標。



南京總統府是中國近代歷史的重要地標，曾為明漢王府、太平天國天王府，1911年辛亥革命爆發後，中華民國於次年成立，孫中山便是在此宣誓就職臨時大總統，並將此地設為臨時大總統府。



1927年，國民政府正式定都南京，此處成為核心辦公廳舍。雖曾在1937年抗日戰爭爆發後因遷都重慶而一度沉寂，更因日軍攻占南京留下了沉痛的歷史傷痕，但在1946年抗戰勝利還都後，這裡再度恢復其政治中心的地位。1948年，蔣介石就任行憲後首任中華民國總統，此地正式掛牌為總統府。



隨著國共內戰局勢轉向，國民政府隨後遷往廣州，南京於1949年後結束了其作為國都的歲月。走過一世紀，如今的南京“總統府”已轉型為中國近代史遺址博物館，並被評定為4A級旅遊景點，設有孫中山、蔣介石辦公室等展區。



過去包括2005年時任國民黨主席連戰的和平之旅，就曾參觀南京“總統府”，成為自1949年後首位返回該處的國民黨最高領導人。2023年馬英九首度到訪大陸，也皆到此參訪，是國共交流的歷史時刻。