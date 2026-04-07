陳佩琪為柯叫屈　全家100本存摺很多嗎？

針對柯文哲的案情，陳佩琪在臉書繼續發文表示看法。(照:陳佩琪臉書) 中評社台北4月7日電／台灣民眾黨創黨主席柯文哲涉京華城案、政治獻金案，台北地方法院一審判17年、褫奪公權6年，可上訴。柯妻陳佩琪接受媒體專訪時，提及遭檢廉翻箱倒櫃4小時，只搜走保險箱，以及“她本人及父母、小孩約100本存摺”，引發討論。對此，陳佩琪今天解釋，這十年來家裡5個人，加上媽媽、過世父親的存摺，截角報廢的存摺將近百本，“有很多嗎？”



陳佩琪接受《聯合新聞網》專訪時提到，檢方看到任何有價值物品，都會聯想是沈慶京送的，但檢廉翻箱倒櫃4小時，什麼都沒搜到，只搜走保險箱，以及“她本人及父母、小孩約100本存摺”，一席話引發關注。



陳佩琪今天下午在臉書發文指出，報導出來後，網民什麼都沒注意到，只注意到柯家有百本存摺，並稱嚇死寶寶，陳反問：“不好意思是嚇到人了嗎？”她解釋，2014年就曾拿出20年來夫妻的年報稅資料公布在競選總部，這次是她從兒子17歲買了她的房子申報後，就把之前的存摺碎掉，並繼續保留往後的存摺。



陳佩琪說明，這十年來家裡五個人，加上媽媽、過世父親的存摺，截角報廢的存摺將近百本，“有很多嗎？”陳再指，早期在一銀投資基金，除儲蓄存摺外，還有理財存摺，買一檔基金一個月若扣三次，一行是單位數，一行是匯率，一行是基金淨值，馬上好幾頁存摺就去了，那天檢廉看了那麼多截角存摺，眼睛都亮起來，想說隨便找找，一定有大老闆或議員不知匯入多少贓款，“不知道你們看完了沒有？ 眼睛沒脫窗吧？”



此外，有關柯文哲所涉京華城等相關案件的法庭公播，日前已公開上網，民眾黨主席黃國昌在法庭內睡著的影片，成為一項焦點。柯文哲妻子陳佩琪也在臉書發文中提到，真的是不用聽、也不用辯，因為再多人說“市長沒指示、沒介入”，法官的結論都是“罪嫌犯罪嫌疑更重大”，雞同鴨講，是要辯什麼呢？難怪黃國昌打瞌睡，“不只國昌主席打瞌睡，連我瞌睡蟲都會飛來，幾次也差點…”。

