宋濤：鄭主席為和平而來　預祝順利成功

國民黨主席鄭麗文與大陸中央台辦主任宋濤面對面而坐。（照片：國民黨提供） 國民黨主席鄭麗文與大陸中央台辦主任宋濤握手。（照片：國民黨提供） 國民黨主席鄭麗文走出機門。（照片：國民黨提供） 國民黨主席鄭麗文向在場人士揮手致意。（照片：國民黨提供） 國民黨主席鄭麗文接受獻花。（照片：國民黨提供） 中評社台北4月7日電／中國國民黨主席鄭麗文率團訪問大陸展開“2026和平之旅”，7日下午抵達上海虹橋機場，由中共中央台辦主任宋濤接機。宋濤表示，奉中共中央和習近平總書記指示，來上海迎接鄭主席一行。鄭主席為兩岸和平而來，預祝此行順利成功；鄭麗文強調，台灣到上海比想像中近，這次來訪“難能可貴”，難得的和平機遇一定要把握！



鄭麗文率領國民黨大陸訪問團今日上午搭乘上海航空FM852航班，11時30分由松山機場起飛，約下午1時15分抵達上海虹橋機場。睽違十年後再次有國民黨主席到訪中國大陸，陸方特別禮遇，航機滑行至停機坪後開機門下機，現場並有歡迎群眾獻花。



鄭麗文於開機門後微笑揮手，緩步走下階梯，在接受獻花後，鄭麗文與宋濤握手簡單寒暄，並逐一與一同前來接機的中台辦聯絡局局長楊毅、宣傳局長陳斌華、聯絡局副局長凌子章、上海市委常委陳通、上海台辦主任金梅等握手。訪問團一行人隨即乘車至虹橋高鐵站，搭乘高鐵“復興號”列車前往南京。



鄭麗文在高鐵上與宋濤面對面而坐，兩人像朋友般親切聊天。宋濤表示，奉中共中央和習近平總書記指示，來上海迎接鄭主席一行。鄭主席為兩岸和平而來，預祝此行順利成功。鄭麗文對此表示感謝，她說，台灣與上海比想像中近很多，這次來訪“難能可貴”，難得的和平機遇一定要把握！她說，上一次來上海已經是二十年前了，上海的變化很大，上海現在是國際金融重鎮，早已今非昔比。



訪問團抵南京後，晚間將接受中台辦主任宋濤宴請，預定明日上午敬謁中山陵，隨後回上海繼續參訪行程。＜nextpage＞