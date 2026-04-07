黃敬平：鄭麗文延續連戰精神為兩岸和平努力

國民黨籍桃園市議員黃敬平。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園4月8日電（記者 盧誠輝）中國國民黨主席鄭麗文7日啟程，展開為期6天的訪陸行。國民黨籍桃園市議員黃敬平接受中評社訪問表示，鄭麗文此行有延續國民黨前主席連戰2005年破冰之旅精神的意味，讓國共兩黨領導人在睽違10年之後能夠重新展開交流，持續為兩岸和平努力。



鄭麗文7日率團啟程訪陸，包括在2005年連戰任內推動“兩岸和平之旅”的核心幕僚、國民黨副主席張榮恭，及創造“九二共識”名詞的國民黨中央評議會主席團主席蘇起都一起隨行。鄭一行人6天行程將走訪江蘇、上海與北京三地，預計8日到南京中山陵謁陵，9日和上海台商進行座談，10日到12日訪問北京，將進行國共領導人會晤。



黃敬平強調，連戰2005年展開破冰之旅時鄭麗文也是隨行成員之一，沒想到時隔21年後換成鄭代表國民黨率團訪問大陸，讓人有一種鄭想延續連戰精神的意味，把2005年首次國共領導人會晤給銜接起來，進一步去推進兩岸和平發展，讓國共兩黨領導人能夠在暌違10年之後重新展開交流，格外別具意義。



黃敬平，中國文化大學中國大陸研究所碩士，高中時曾就讀“國防部”“中正國防幹部預備學校”（簡稱：中正預校），曾為國民黨吳志揚、陳學聖任“立委”時的幕僚，曾任媒體記者，2014年首度參選桃園市議員當選，2022年順利完成議員三連霸。



他指出，國民黨身為在野黨，現在能做的就是在兩岸和平貢獻心力，透過國共領導人會晤，希望能持續推動兩岸互信與降低彼此的敵意。而鄭麗文這次能化被動為主動，是很好的開始，特別是“習鄭會”可望在“習特會”之前舉辦，也讓這次國共領導人會晤的國際能見度大增。

