高雄議員曾麗燕涉貪5/25起延長境管8個月

國民黨籍前高雄市議長、現任議員曾麗燕。（中評社 資料照） 中評社台北4月7日電／中國國民黨籍前高雄市議長、現任議員曾麗燕涉詐領助理費，遭檢方依貪污等罪嫌起訴，一、二審均判12年，“最高法院”目前審理中。高雄高分院裁定自5月25日起延長限制出境出海8個月，可抗告。



曾麗燕夫婿林宏宗曾任“立委”，宏總建設負責人。“監察院”2日公布最新一期財產申報，曾任高雄市議長、2025年因涉詐領助理費新台幣1330多萬二審遭判12年的曾麗燕財力驚人。



曾麗燕名下有3筆高雄土地，存款73萬2019元，但手握股票總價額達7億2114萬5370元（以每股票面價額10元計）。此外，曾麗燕名下還有12筆保險、7800萬780元的事業投資、1億5835萬1676元的債權及31億8634萬4272元的債務，全都用於保證債務。



台灣高等法院高雄分院刑事裁定書指出，以曾麗燕所受宣告刑度，客觀上仍有畏罪出境、出海逃亡動機；再參以被告於審理期間，自陳與其配偶具有豐厚資力，且曾擔任數屆市議員，人脈豐沛，可認定具長期滯留海外能力。



基於審判權及刑罰執行權公益考量及比例原則，認定具有延長限制出境、出海必要性，據此裁定自5月25日起延長限制出境、出海8個月，可抗告。



全案起於，曾麗燕自2010年起歷任高雄市議會（縣市合併後）3屆議員，並在第3屆時補選為高雄市議會議長。她涉嫌在就任期間與胞妹等人多次以人頭助理或低薪高報方式，詐得新台幣千萬元公費助理補助費，挪為服務處支出等私人用途。



曾麗燕一審遭高雄地方法院依貪污等罪判處有期徒刑12年、褫奪公權6年。高雄高分院二審仍判12年、褫奪公權6年。全案目前上訴至“最高法院”審理中。