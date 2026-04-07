角逐雲林縣長　張嘉郡推運動白皮書

國民黨雲林縣長參選人張嘉郡。（張嘉郡臉書） 中評社雲林4月7日電／中國國民黨雲林縣長參選人、藍委張嘉郡7日提出運動政策願景，主打“雙軸布局”，包括興建“大西螺國民運動中心”及推動“匹克球政策白皮書”。她喊出“一鄉鎮一匹克球場”，強調以全齡共享為核心，要將雲林打造成健康宜居城市。



張嘉郡7日於西螺佛美神仙故事館舉辦政見記者會，雲林縣四湖鄉匹克球協會理事長吳國太和多名雲林縣議員等人與會。



民進黨已提名“立委”劉建國參選雲林縣長。張嘉郡父親為前雲林縣長張榮味、姑姑張麗善是現任縣長。



張嘉郡表示，面對健康意識提升與人口老化，運動已不再僅是體能的競技，更是連結健康促進、新興運動產業與社會價值的重要平台，因此提出2大運動政策主軸，包括興建“大西螺國民運動中心”及“一鄉鎮一匹克球場”推動匹克球。



張嘉郡指出，盤點縣內鬥六“國民運動中心”已啟用，斗南、虎尾及北港“國民運動中心”興建中。但大西螺地區人口近10萬，長期受濁水溪沿線強風與氣候影響，戶外運動條件不穩定，需要一座室內運動場館，讓不同世代都能在同一場域找到適合的運動方式。



“大西螺國民運動中心”預計設置恆溫游泳池、智慧健身房、室內匹克球館，並規劃銀髮族復健運動區與親子體適能空間，讓不同年齡層都能共享運動資源。



張嘉郡認為，匹克球的入門門檻低、易上手且具高度社交性，已成為全球成長最快的運動之一，有助形塑運動風氣，亦可作為強化社區連結與人際互動的重要媒介。

