嘉義模式延燒宜蘭　藍白互拋橄欖枝

民眾黨宜蘭縣長參選人、前“立委”陳琬惠表示，嘉義可以，宜蘭一定也可以。（照片：陳琬惠臉書） 中評社台北4月7日電／中國國民黨與台灣民眾黨今天召開“藍白聯合治理嘉義市長初選民調結果發佈記者會”，宣布由台灣民眾黨前“立委”張啓楷勝出，將代表藍白參選嘉義市長。民眾黨宜蘭縣長參選人、前“立委”陳琬惠7日在臉書強調“嘉義可以，宜蘭一定也可以”。



國民黨宜蘭縣長參選人、藍委吳宗憲陣營則表示，“藍白合作”是地方發展關鍵路徑，雙方不約而同喊出複製“嘉義模式”，為宜蘭政局投下震撼彈。



陳琬惠表示，首先要向張啓楷表達誠摯祝賀，肯定其在嘉義市長民調初選中勝出，不僅代表個人專業受到肯定，更象徵民眾黨在基層紮根的成果。她也感謝嘉義市民給予機會，以及基層支持者“小草”的全力動員，讓民眾黨得以突破重圍。



陳琬惠指出，此次初選過程也獲得部分國民黨民代支持，展現跨黨派合作的可能性，這不僅是選戰策略，更是對“築夢台灣、許你未來”理念的實踐；她引用柯文哲過去談話強調，民眾黨致力解決非都會區城鄉差距與產業停滯問題，張啟楷的勝出正是理念落地的證明。



陳琬惠強調，嘉義的成功經驗為宜蘭注入信心，她也將延續這股動能深耕地方，期盼整合各方力量，讓宜蘭朝向產業均衡與高齡友善社會發展，打造“新故鄉”願景。



吳宗憲競選辦公室發言人鄭皓文則表示，吳宗憲已向張啓楷表達祝賀，並指出其在嘉義獲得國民黨基層與民代支持，正是“藍白共好”的具體展現。她認為，打破政黨框架、回歸專業治理，是地方發展的重要方向。

