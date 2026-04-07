晏揚清：平常心看鄭訪陸　不獨就會和平

台灣工黨主席、義守大學退休副教授晏揚清。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄4月8日電（記者 蔣繼平）中國國民黨主席鄭麗文7日展開訪問大陸行程。台灣工黨主席、義守大學退休副教授晏揚清向中評社表示，國共交流或許因為鄭麗文是首位非宮廷派出身的主席而有新局面，但能談的不多，平常心看就好。要認知到，只要不搞“台獨”，台灣就會和平。



晏揚清，台灣師範大學三民主義研究所教育碩士與法學博士。曾任義守大學通識教育中心、財務金融與管理系副教授。曾任高雄市兩岸和平發展促進協會理事長。



晏揚清表示，國民黨第一次由非宮廷派出身的主席到大陸進行交流，這是非常新的局面，對大陸來講應該也是蠻新鮮的，畢竟從來沒有碰到過。也因為這樣，可以看出鄭麗文作風不是老派，鄭麗文一上台就非常熱切期盼能夠到大陸訪問，盼國共領導人交流，鄭麗文想要表達的是，“我們都可以作為和平的使者，可以替台灣更廣大的民間做意見的反應”，這都是很好的。



晏揚清表示，從過去幾次國共交流的歷史，國民黨還沒有這種還沒去就敲鑼打鼓的人，所以很特別，但到底好不好，若從“為政不在多言”這種中國古老傳統的政治智慧角度上看，其實不是很好。但新時代，新的人，或許會帶來另外一番局面。



值得注意的是，晏揚清表示，安排鄭麗文訪陸應該已經很久，大陸直到3月底才公布訊息表示歡迎，這時間點剛好落在美對台軍售案，又是特朗普因為中東戰火而延後“習特會”，所以剛剛好可以填補這段空白期。也可以觀察美中台三方對美國軍售案的角力。



晏揚清表示，對大陸來講，剛好美國希望台灣趕快通過軍售案，因為美國都是透民間生產，所以希望台灣可以趕快把編預算出來。對大陸來講，則是美對台軍售到底要不要那麼多，讓特朗普知道底線在哪裡，畢竟美國想從台灣挖那麼多錢去。對台灣來講，畢竟大陸就在對面，讓大陸表達一下對美國對台灣軍售案的態度。