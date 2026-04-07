蘇起：全世界都擔心台灣　國民黨為台海和平

隨鄭麗文訪問大陸的國民黨中央評議會主席團主席蘇起。（中評社 張嘉文攝） 中評社南京4月8日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席鄭麗文率團訪問大陸，7日下午抵達南京展開一系列行程。隨團的中央評議會主席團主席蘇起向媒體分享此行心得，強調民進黨執政十年的品牌是百分百的“鬥”，極可能不小心觸發大災難，所以他全力支持鄭主席率領中國國民黨強力打出“和”的品牌。



蘇起表示，外部追求和平，內部尋求和解，不但台灣民眾可以安居樂業，區域甚至全球都會鬆一口氣。而國民黨歷經了十年才走出第一步，當然很辛苦，但為了台海的和平及台灣的繁榮，值得！



國民黨是在鄭麗文7日啟程訪問大陸前公布隨團名單，名單中出現蘇起，讓外界眼睛一亮。蘇起過去曾任“國安會秘書長”、陸委會主委，也是“九二共識”一詞的創始人，其內涵為“一個中國，各自表述”。



蘇起在南京向媒體分享此次答應隨團訪陸的心得，他說，他是在鄭麗文宣布訪陸後才被邀，也欣然同意，因為完全支持鄭的論述及政策。



蘇起指出，民進黨執政十年的品牌是百分百的“鬥”，內鬥外也鬥，尤其兩岸完全“不接觸、不谈判、不妥協”。結果不但台海安全堪慮，經濟也硬生生被剝了好幾層皮，現在世局動盪，多處烽火，全世界都擔心台灣會是下一個，而且後果比烏克蘭、加沙、伊朗還嚴重。



蘇起認為，民進黨的“鬥”極可能不小心觸發大災難，所以他全力支持鄭麗文率領中國國民黨強力打出“和”的品牌，外部追求和平，內部尋求和解，不但台灣民眾可以安居樂業，區域甚至全球都會鬆一口氣。



蘇起提到，他多年前寫過一篇“台灣應打出《和》的品牌”的文章，到現在想法不變。當時他提到，對外，台灣要的是“和”，而不是“鬥”，而且內和與外和必然是互通的，不可能外和內鬥或外鬥內和。