中評現場：鄭麗文抵陸首談話謹慎　罕見看稿

鄭麗文致詞時罕見地低頭看稿。（中評社 張嘉文攝） 中評社南京4月8日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席鄭麗文7日率團訪問大陸，下午抵達南京後，晚上由中共中央台辦主任宋濤舉辦接風宴。會中安排宋濤和鄭麗文先後致詞，兩人也分別舉杯敬酒，雙方首次的互動氣氛相當熱絡。



而這也是鄭麗文抵陸後對外的首場談話，看得出鄭相當謹慎，罕見地全程都看稿，這和她在台灣大小場合發表談話或演講時，可以半小時以上不看稿，且滔滔不絕、隨手拈來、辯才無礙的風格相當不一樣，也展現出她對於訪陸行談話的重視且謹慎的程度。



另外，特別的是，身高有178公分的鄭麗文，此次來大陸訪問，也依照之前她拜會馬英九時，馬給她來大陸的建議“別穿高跟鞋”，首日她都穿平底鞋搭配淺藍色褲裝，髮型也特別整理過，整個人顯得精神奕奕，加添了第一天抵達大陸後給外界的好印象。



鄭麗文在這場談話中提及，此次的訪問有四項重大歷史意義，一、在亞太的局勢上，正在創造一個新的典範；二、九二共識與反對“台獨”，這個政治基礎仍然歷久彌新，是兩岸關係的定海神針；三、國民黨主張的兩岸和平路線是一條對全體台灣人民最有利的道路；四、彰顯台灣人可以擺脫悲情，掌握自己命運的強大自主性。

