大膽預言習鄭會成果　王丰：一定會有驚喜

《中國時報》董事長王丰。（照片：《政經向前衝》YouTube） 中評社台北4月8日電／中國國民黨主席鄭麗文率團訪問大陸，7日下午抵達南京展開一系列行程。對此，《中國時報》董事長王丰7日在網路節目表示，去別人家作客時，必須要帶伴手禮去，現在鄭麗文帶著台灣人民對大陸人民的祝福，是所謂的“無形伴手禮”，大陸對台也一定會有“驚喜”，但會是什麼，大家就拭目以待。



王丰7日接受網路節目《政經向前衝》專訪，被問到，鄭麗文現在已打開“水到渠成”的水門，雖然無法預知後續結果，但至少能把和平訊息帶到對岸。鄭麗文這次與中共總書記習近平會面，能不能達到“預期程度”？對國民黨今年選情是否有加分？



王丰表示，在人際互動，如要去別人家作客時，禮尚往來、必須要帶伴手禮去，但不可能帶“黃金萬兩、房屋所有權狀”去，這次鄭麗文訪陸，一定會有“伴手禮”。他解釋，所謂“伴手禮”有時是無形，鄭麗文帶著台灣人民對大陸人民的祝福，這是所謂的“無形伴手禮”，而相對應的，大陸是否會給台灣什麼好處、給鄭麗文什麼驚喜？自己雖不敢說，但延續好的東西，如該買的農產品繼續買、該合作與交流的繼續進行，有更多陸客來台，就是“大禮包”。



王丰認為，禮要隨緣、有節制，作為客人要稍微客氣，不能期待什麼都要；而作為主人也別失禮、給太多，因此一定會有“驚喜”，但會是什麼，大家就拭目以待。



王丰也提到，鄭麗文這趟訪陸行的最重要意義，是把台灣老百姓“希望兩岸和平”的心聲帶給大陸，大陸非常清楚，台灣大多數人都希望兩岸和平，沒有人希望戰爭爆發，但要和平，就要有“方法論”；兩岸若要和平，就必須要有人去接觸。



王丰說，鄭麗文雖然“甘冒大不違”，但內心非常篤定、問心無愧，知道自己要為台灣人民做事，而台灣朝野政治人物若能透過鄭，將心聲傳達給大陸，這不也是很好？大家應為鄭這趟訪陸行予以熱烈祝福，但也別期望過高，因為任何事都需要一步步來。