反制丹麥矮化　台官方取消駐台代表特權

丹麥駐台商務辦事處處長畢尚德（右）。（照：丹麥商務辦事處臉書粉專） 中評社台北4月8日電／韓國矮化台灣名稱的爭議暫歇，丹麥卻再被點名自2024年起將台灣居留證的國籍、出生地登記從“台灣”改為“中國”，“外交部”7日表示，官方已取消丹麥駐台代表部分特權禮遇，呼籲丹麥早日提出解決方案。不過，韓方目前仍未完成電子入境表的“技術修正”，官方雖已暫緩反制，但未要求答覆期限，“外交部”仍強調，再給對方一些時間。



針對丹麥矮化台灣名稱，台“外交部”歐洲司長黃鈞耀昨日指出，駐丹麥代表處已持續與丹麥政府溝通，目前已取消丹麥駐台代表部分特權禮遇，並持續檢討相關措施。



台官方嚴正呼籲丹麥政府，盡速提出台灣可接受的解決方案，更正居留證國籍欄位對台灣民眾的錯誤註記，並遵循歐盟外交政策與實踐，維護台丹長期友好合作關係，切勿因此影響雙邊合作前景。



有關丹麥駐台代表被取消哪些特權禮遇，官方昨晚表示，並非每個國家都比照《駐華外國機構及其人員特權暨豁免條例》所列的所有豁免權，詳細要看對方是否也提供台灣同樣特權豁免，與各國協議的特權禮遇內容，基於台外交處境特殊，均不向外公布。



《駐華外國機構及其人員特權暨豁免條例》中，豁免權包括因執行職務而發生的民事及刑事管轄；館舍不可侵犯權；電信及郵件免除檢查權；首次攜帶的自用物品暨行李，擁有稅捐徵免比照駐華使領館待遇辦理；以及財產、文件免於搜索及徵收等。



至於韓國電子入境卡矮化爭議，韓方日前表示“正進行行政及技術研議，以更新系統”，但迄今台“外交部”尚未收到已完成修正的回應；外傳韓方擬取消系統中所有國家的“出發地”及“目的地”欄位。



先前宣布暫緩4月1日起更改台灣入國登記為“南韓”的反制措施，也未訂出要求韓方完成技術修正的新期限。台官方昨強調，部長林佳龍日前說“我們就給韓國一點時間”，若有最新動態會再對外說明。值得注意的是，日前台灣首波反制措施、將韓國僑民居留證名稱改為“南韓”，至今尚未恢復為“韓國”。