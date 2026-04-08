謝衣鳯選彰化還在掙扎　媒體人曝謝家考量

藍委謝衣鳯。（中評社 資料照） 中評社台北4月8日電／中國國民黨中央擬徵召考紀會前主委、律師魏平政參選彰化縣長，消息傳開後引發基層反彈及焦慮。媒體人樊啟明7日在政論節目指出，國民黨籍“立委”謝衣鳯一直都想選縣長，但該區地方政治有搖擺慣例，造成謝家評估沒有十足把握，為了保住一席之地，選擇讓謝典霖去爭議長位。



“我知道謝衣鳯很想選！”樊啟明7日在政論節目《國民開小會》表示，謝衣鳯參選不分區“立委”，當然就是要布局選彰化縣長，當時她的家族也覺得：妳就去試試看！因為主要是她的弟弟、議長謝典霖狀況比較多，的確上了不少“爭議新聞”。



樊啟明提到，本來家族就想讓謝衣鳯試試看選縣長，但他們後來有評估，彰化縣是著名的搖擺縣市，就是國民黨擔任兩任之後，可能會讓民進黨來擔任一任。這慣例會造成謝衣鳯的勝選沒這麼有把握，可是謝家還是希望能在政治領域有一席之地，而比較有把握的狀況，就是讓謝典霖持續去卡住這個議長的位子，“比較有把握啦，相對於縣長比較沒那麼有把握的狀況下”。



樊啟明強調，謝衣鳯去選市長、謝典霖去選議長的狀況，在地方一定觀感不好，那就要做一個選擇，所以就要一個有保障的，百分之百有信心的，就是讓謝典霖去搶議長這個位子。主持人說，就是議長可以保住謝家的政治香火！



樊啟明指出，謝衣鳯參選需要非常多的資源，這資源還是要靠謝家，她爸爸不支援相關的資源，就很難選下去。謝衣鳯還曾經去找國民黨，尋求經濟上的一些援助，國民黨好像也有答應。可是彰化一些“形勢”改變之後，國民黨也開始不願意去幫忙挹注資源的情況下，造成謝衣鳯參選的機會愈來愈低。當然現在還在做最後掙扎，如果現在去接副祕書長，那謝衣鳯就沒了！



樊啟明表示，“她總要在地方，還要安撫一下！”