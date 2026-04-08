美伊停火2周　蔡明彥：要觀察是否落實

台“國安局長”蔡明彥受訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北4月8日電（記者 鄭羿菲）美國總統特朗普7日宣布對伊朗停火2周，對此，“國安局長”蔡明彥8日表示，未來2周霍爾木茲海峽的航運安全可能比較沒問題，但後續仍得注意計劃是否落實、伊朗內部較保守勢力有沒有不同意見，及周邊親伊朗民兵集團有沒有後續軍事動作。



特朗普7日表示，他已同意暫停對伊朗的轟炸與攻擊，為期兩週。伊朗最高國家安全委員會（Supreme National Security Council）也發布聲明，伊朗已取得重大勝利，，並迫使美國接受伊朗的10點方案。



“立法院”“外交及國防委員會”8日邀請“國安局長”蔡明彥率相關情報機關首長提出“國家情報工作暨國家安全局業務報告”，並備質詢。



蔡明彥會前接受媒體訪問表示，此次特朗普對伊朗發動軍事行動後，對伊朗採取軍事上的極限施壓，包括調派在日本的31集團軍到中東地區，及調派空降師到中東地區來對伊朗進行施壓。另一方面，也透過巴基斯坦進行外交斡旋，今天早上美伊已達成暫時兩周的停火協議，伊朗外長也立刻證實停火安排，接下來2個禮拜，霍爾木茲海峽的航運安全可能比較沒有問題。



蔡明彥說，雖然戰事進入停火階段，後續還是會加強國際情報交流，注意後續發展狀況，包括相關和平計劃能否確實落實、伊朗內部較保守勢力對於這樣的停火決定有沒有不同意見，及周邊親伊朗的民兵團體有沒有後續軍事動作。