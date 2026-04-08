陸劃東海空域管制40天　蔡明彥：測試美國

蔡明彥。（中評社 鄭羿菲攝） 蔡明彥受訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北4月8日電（記者 鄭羿菲）針對大陸近期在東海劃設長期的5個飛航管制區長達40天，“國安局長”蔡明彥8日表示，大陸在軍事上測試外機活動狀況，主要還是以美國為主，劃設後美國偵察機也曾進入管制區活動，而在政治上可能也在試探美國在“習特會”前，於印太地區相關空域活動的狀況。



中國大陸近期宣布在東海設立飛航管制區，期限長達40天。美媒華爾街日報報導，解放軍規畫的飛航管制區標記為“ＳＦＣ-ＵＮＬ”，效期為3月27日至5月6日。



“立法院”“外交及國防委員會”8日邀請“國安局長”蔡明彥率相關情報機關首長提出“國家情報工作暨“國家安全”局業務報告”，並備質詢。



蔡明彥會前接受媒體訪問表示，大陸在江浙外海劃設5個空域保留區，範圍滿大、時間滿長，從3月28號到5月6號。我們的判斷是，在軍事上劃設空域保留區，測試外機在相關空域活動的狀況，而比較能夠在那個空域活動的外機，還是以美國為主。而在劃設後，美國在4月6日也有相關偵察機進入空域保留區進行活動，大陸也是在測試美國相關活動。



蔡明彥說，在政治層面上，因空域保留區一直劃設到5月6日，幾乎就是在“習特會”前一周，可能也在試探美國在“習特會”前，於印太地區相關空域活動的狀況。



至於中國國民黨主席鄭麗文訪陸，蔡明彥說，“國安局”不適合評論政黨活動，但可以針對大陸對台統戰策略提出一些提醒，大陸對台策略主要還是“和戰加壓”手法，一方面透過軍事恫嚇、灰色地帶襲擾製造兩岸兵兇戰危氣氛，讓台灣社會與民眾感受到不安與壓力，另一方面也透過各種兩岸交流活動，推出大陸主導的兩岸和平，及可能外溢的和平紅利，來達到2個分化目的。



蔡明彥認為，一是分化台灣社會，提升親中路線聲量，近一步阻擋對美軍購案的推動，二是分化台美合作，透過交流活動塑造兩岸對和統還是有一定的意見存在，弱化美國介入台海情勢，或針對台海議題的相關發言權。