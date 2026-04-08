沈伯洋參選害慘小雞？鍾沛君曝綠議員心聲

國民黨台北市議員鍾沛君。（中評社 資料照） 中評社台北4月8日電／民進黨7日召開選對會，不過對於台北市長人選仍無明確進度，會中有人覺得台北市是首都，要以慎重為優先，不要為提名而提名。對此，中國國民黨籍台北市議員鍾沛君7日在政論節目透露一名民進黨議員提名人的心聲是“台北市沒有人了”，鍾沛君說，沈伯洋恐成今年選舉非常大的變數。



面對沈伯洋可能會選台北市長一事，鍾沛君7日在政論節目《大新聞大爆卦》表示，在檯面上叫好的人都不是今年要參選的人，要參選的人被問到此事都三緘其口，顯見沈的爭議跟過去知名度是建立在黑熊跟台派上，並沒有任何事可以拿出來說嘴，民進黨小雞要怎麼推銷沈？推銷不好恐連自己也沉在海底。



鍾沛君進一步透露，她日前與民進黨議員提名人聊到此事，當時對方無奈說“台北市沒有人了”；鍾強調，希望民進黨提出最好人選，不管立場如何，希望市民有好的選擇跟比較，因沈伯洋過去在“立院”表現有諸多爭議，也沒有看到他對台北提出的願景或想法，稱讚他的人都是緊扣著台派、黑熊學院，跟治理首都沒有太大關係。



鍾沛君認為，沈伯洋過去兩年問政表現，濃縮成一句就是“反對一切在野黨主張”，看不到他對於“國家”治理、民生議題的政見或做出有建設性的地方建設，這樣的不分區“立委”，角色定位非常清楚，就是為黨喉舌的不分區“立委”。



因此，鍾沛君說，民進黨的台北市議員或許也很難講出沈伯洋有什麼具體主張；鍾沛君認為，沈伯洋會是民進黨今年選舉非常大變數，效果大概是2022年林智堅的概念，若造成綠營基本盤洗牌，整體選情會受害，不過也會有部分走偏鋒的人會獲得高票。