被點名選北市長　林右昌：將暫離台灣

林右昌發書發文將到美國智庫擔任訪問學人。（取自林右昌臉書） 中評社台北4月8日電／民進黨在台北市提名未定，曾任基隆市長、民進黨前秘書長林右昌被點名可參選台北市長。林右昌上午發臉書表明，他受邀前往美國華府智庫“印太安全研究所”擔任訪問學人，將於下週出發暫時離開台灣一段時間。林的發言也等同於拒絕參選台北市長。



民進黨在台北市長提名遲遲未定案，除了民進黨不分區“立委”沈伯洋、范雲被點名之外，林右昌也再度被點名。



林右昌上午發文說，感謝大家一直以來的關心，今天要跟大家報告一件重要的決定。他受邀前往美國華府智庫“印太安全研究所”（Institute of Indo-pacific Security，IIPS）擔任訪問學人，將於下週出發暫時離開台灣一段時間，結合去年到美國和以色列深度參訪的心得與收穫，更系統性地研究影響台灣未來生存發展的關鍵課題。



他表示，上半年，他將集中在華府參與相關活動並進行拜會與研究，更廣泛地結識美國友人；下半年，由於美國將在11月初舉辦期中選舉，他將會前往幾個重要選舉州進行拜訪和觀選。



林右昌也說，這是從去年7月請辭之後就開始規劃的事情，並且也已經準備了好一段時間。這些日子以來我並非在休息，而是把握這段沒有擔任任何職務的寶貴時間做了許多功課，更系統性地去接觸瞭解我不熟悉的事務與課題。其實，包括去年底我前往美國（達拉斯、奧斯汀、鳳凰城）與以色列深度參訪都是這個構想的前置功課，就是希望能夠讓在出發前盡量做好充足的準備。



林右昌指出，跟大家完整分享這些思考的過程，是想跟大家說，這趟訪問學人之行，是經過深思熟慮的準備，並不是去“沉潛”，而是一場“鍛煉”與“修行”！非常感謝賴清德的建議與鼓勵，賴分享了自己為何在擔任“立委”期間下定決心排除一切困難障礙，利用“立法院”會期空檔時間到哈佛大學進修的心路歷程與心得。賴切身的經驗分享給了他很大的啟發與勇氣，也讓他下定決心接受邀請與挑戰。



他表示，這段時間，他也去拜訪了蔡英文、前“立法院長”游錫堃以及多位政治前輩，他們給了許多很有政治智慧的價值觀點，讓他的思慮更為明朗清晰，也讓他確信這個決定，不管是對我個人或是執政團隊而言，都是正確而且必要的選擇。



他表示，民進黨“中央”執政已經邁入連續第三個任期，但內外的挑戰也變得更加嚴峻；台灣人民雖然再次給民進黨機會，但對民進黨執政的要求與標準也同樣會變得更高！今年9月份，民進黨建黨就將屆滿40週年了，而我們應該如何來思考回應下一個40年的挑戰，帶給台灣人民更大的幸福呢？



林右昌說，希望自己能在更大的世界裡能累積更多的能力與連結。在回來之時，能帶回進步務實的治理能力以及全新充滿正向能量的自己，接著跟大家一起為守護台灣與民進黨在2028年的繼續執政來打拼。