沈伯洋選北市長生變？吳子嘉推斷蘇系出手

吳子嘉。（中評社 資料照） 中評社台北4月8日電／民進黨原擬提名綠委沈伯洋參選台北市長，但7日召開選對會，對於台北市長人選仍無明確進度，會中有人覺得台北市是“首都”，要以慎重為優先，不要為提名而提名。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉7日在網路節目指出，這次選對會未定案，應該是“蘇系”出手策動，他研判最後仍將由民進黨籍“立委”沈伯洋出線。



民進黨新北市長參選人蘇巧慧是前“行政院長”蘇貞昌的女兒，吳子嘉認為，沈伯洋只要投入戰局，民進黨北部的選情會受到很大的影響。



民進黨7日召開選對會，聚焦台北市長及桃園市長人選。桃園市長部分，將提名“法務部次長”黃世杰，但因黃業務尚待交接並完成辭職程序，預計五月初提名。備受關注的台北市長部分，討論人選包括“行政院副院長”鄭麗君、沈伯洋、壯闊台灣創辦人吳怡農，還有近日被點名的綠委范雲，尚未有結論。



吳子嘉7日在網路節目《董事長開講》分析，沈伯洋的名字一旦浮上檯面，即意味著鄭麗君已沒戲，因為沈是黨主席賴清德“本人欽定”。他指出，若無賴清德首肯，沈伯洋不可能進入選對會的實質討論名單。



吳子嘉解釋，選對會由各派系代表組成，定案後送交中常會或中執會通過。民進黨原排定8日召開中執會，預期通過沈伯洋參選案，如今案子在選對會就被擋下來，顯示壓力來自派系內部對沈伯洋選台北市長有疑慮。



吳子嘉說，這股阻力很大程度來自“蘇系”，因為沈伯洋只要投入戰局，民進黨北部的選情會受到很大的影響，新北市長參選人蘇巧慧也會被波及。儘管目前提名受阻，吳子嘉預測，在賴清德的意志下，最終代表綠營參選台北市長的人選，極大機率還是沈伯洋。