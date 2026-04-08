藍諷賴雙標　不是靠罵在野黨就可締造和平

國民黨台北市議員游淑慧。（中評社 資料照） 中評社台北4月8日電／中國國民黨主席鄭麗文7日啟程展開“2026和平之旅”訪問中國大陸，同日賴清德上午也出席鄭南榕追思紀念會，並強調對和平要有理想不能有幻想，和平必須要看實力與爭取民主一樣，必須要有決心，靠實力才能得到真正的和平。對此，國民黨台北市議員游淑慧認為，要努力維持和平，不是靠民進黨在台灣嗆聲、罵在野黨，就可以締造和平，而是要告訴大家，要做什麼才能和平。



游淑慧7日在政論節目《新聞大白話》中指出，台灣比伊朗幸運，現在仍有對話交流空間，甚至可以直接到大陸溝通、交流，增進彼此對話空間，而不是像伊朗對上特朗普，莫名其妙被打；特朗普是獨裁者還是民主盟友的領袖？給世界和平還是戰爭？不要每次面對大陸跟美國都是雙重標準。



游淑慧強調，台灣有機會在此刻還是和平，就要努力維持和平，和平不是靠民進黨在台灣嗆聲、罵在野黨、罵對岸，就可以締造和平，要告訴民眾要做什麼才能和平，難道要一直抱美國大腿嗎？但美國現在是製造不和平的其中一份子，且是主要的那個人，執政者要告訴民眾，做什麼讓台灣可以和平，而不是當在野黨努力做一些事，就被罵、被說沒有用、扯後腿。



游淑慧說國民黨是在野黨，沒有能力賣台，也沒有台灣可以賣，而是身為台灣主要政黨，要為台灣找出和平道路，哪怕沒有這樣的權限，仍會盡一己的能力努力。