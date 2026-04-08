是沈伯洋？童仲彥：他幫賴扶“台獨”神主牌

綠委沈伯洋。（中評社 資料照） 中評社台北4月8日電／民進黨2026台北市長人選難產，不過因“行政院副院長”鄭麗君沒有意願，由不分區“立委”沈伯洋出戰的可能性高。對此，民進黨前台北市議員童仲彥7日在網路節目驚爆，為什麼民進黨有意徵召沈伯洋，是因為他是幫賴清德重新扶起“台獨”神主牌的那個男人。



童仲彥7日在網路節目《阿童之聲》指出，蔣萬安的施政滿意度已經高達七成，七成是什麼意思？這可以說蔣萬安現在已經沒有對手了，以籃球比賽來講，剩下的叫做垃圾時間。民進黨在北市原本的“扶君計劃”不成，網友說要推沈伯洋出來，叫做“台北要伯起”，這裡面最高興的是誰？就是王義川，他馬上出來挺。王義川一出來，就說現在要打的是“台灣國的首都之戰”。王義川他原本也想要選桃園市長，但是他沒機會，為什麼？因為王義川不是賴清德真的喜歡的人。



《中時新聞網》報導，童仲彥表示，沈伯洋不分區排名是男性第一名，而沈伯洋他有美國背景，是美國在挺的，是賴清德真的喜歡的人。賴清德在這一場他是準備打什麼仗？明知道2026年台北會輸，賴清德這一場是要做2028年大選的Pilot Study。什麼叫Pilot Study？叫做預測，就是說以這一場選舉的結果，他來預判2028年他繼續打抗中保台有沒有用，台北先做個試測。



童仲彥說，現在很多民進黨支持者，都質疑賴清德已經連續推倒了兩個神主牌。第一個，賴清德說他不正名制憲，那他堅定的“台獨”立場呢？再來，民進黨原本這個非核家園，他說思考重啟核電。現在明知道台北市會輸，那他推出沈伯洋出來為什麼？因為沈伯洋會變成幫賴清德重新扶起“台獨”神主牌的那個男人。賴清德在乎的不是台北市長的輸贏，他在乎的是他的2028。



童仲彥表示，2026年台北市的這場選舉會很鬧，包括基進黨吳欣岱、現在要選台北市議員，也力挺沈伯洋，說他能夠把抗中從口號變成治理的能力。想太多了，哪有可能抗中變治理的能力？而這一場選戰，沈伯洋去拜票、去選舉的時候，都會質疑到處都有針孔、都有中國的滲透，我們首都一定要守住，否則中國過來大家都很危險，全面都會是這種論調。但對這些所謂的獨派的人來講，他們一定大高潮。所以沈伯洋出來，就是賴清德準備他2028的前哨戰，先打打看。