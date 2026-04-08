油價高漲中油舉債吸收　台官方：財務仍可控

台“經濟部長”龔明鑫。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月8日電（記者 張穎齊）中東戰事持續升溫，能源價格波動加劇，台灣中油持續舉債吸收成本。台“經濟部長”龔明鑫8日表示，中油目前吸收約新台幣90.6億元仍在可承受範圍，政府已規劃“專案投資、預算撥補、增資”三大方案並行支撐，強調整體財務仍可控。



“立法院”經濟委員會8日邀請台“經濟部長”龔明鑫、台電董事長曾文生、中油董事長方振仁、“行政院”經貿談判辦公室資深談判代表兼執行秘書徐崇欽、“財政部”、“行政院主計總處”就“台美關稅協定（ART）中關於‘擴大採購及購買’（原油、天然氣、發電設備等）項目之評估、規劃及涉及之問題與工作，並就台灣中油股份有限公司之增資案”進行報告，並備質詢，由台灣民眾黨籍“立委”洪毓祥擔任召委。



中國國民黨籍“立委”張嘉郡質詢，中東戰爭推升油氣成本，中油負債比已達92%，若持續吸收成本恐形成“無限負債”，建議政府除開源外應積極節流，例如減少公務車使用、推動居家辦公等措施，以降低整體能源消耗，並舉馬來西亞與泰國推動公務員居家辦公為例，台灣是否比照？



龔明鑫答詢，中油目前吸收金額約90.6億元，仍在可承受範圍內，政府已規劃透過專案投資、預算撥補及增資3種方式協助中油。馬來西亞與泰國能源壓力較台灣嚴峻，台灣目前尚未到需採取大規模節流措施的程度，但若情勢惡化，將再與“行政院”研議因應。



民進黨籍“立委”鍾佳濱質詢，是否可透過離峰儲能、尖峰調度減少天然氣使用？液化天然氣（LNG）儲槽擴建與未來能源布局，包括核電小型模組化反應爐（SMR）等技術現在執行如何？



龔明鑫表示，台灣目前規劃天然氣儲量目標為14天，日本未設明確標準、韓國約為9天。政府將持續推動儲槽建設，地熱也是未來選項之一，而SMR仍屬發展階段，全球尚未有成熟商轉案例。



台電董事長曾文生補充，燃煤仍為現階段重要發電來源之一，儲能則主要用於調節尖離峰用電，目前已透過市場機制與儲能業者合作，在尖峰時段進行電力調度，以穩定供電。