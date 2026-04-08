許淑華肯定鄭麗文訪陸　兩岸穩定帶動經濟

南投縣長許淑華致詞。（中評社 方敬為攝） 中評社南投4月8日電（記者 方敬為）中國國民黨主席鄭麗文7日起率團訪問中國大陸展開國共交流，引發民進黨諸多批評。國民黨籍南投縣長許淑華今天對此表示，對國共交流持正面看法，台灣要向外界傳達和平反戰的訊號，她認為兩岸和平是最大公約數，國民黨的訴求貼近民意，且兩岸穩定可帶動經濟與產業紅利，貼合民生議題，對藍營都會有正面影響，不必過度擔心綠營的抹紅。



許淑華8日出席“投61線道路拓寬改善工程”通車典禮，針對鄭麗文赴陸交流受訪表示，樂見國共高層的會面，從去年開始，不論是烏俄戰爭，或近期伊朗與美國的緊張局勢，都讓大家對國際間的動亂與戰爭感到相當擔憂。這幾年台灣一直被視為高危險的戰爭熱點，如果能藉由國民黨與對岸進行和緩的交流，相信能讓許多台灣民眾對台海不會引發戰爭而感到放心。



許淑華強調，國民黨一直是一股穩定的力量。至於民進黨不斷質疑在野黨赴陸會簽訂“某種協議”，或是說些“不該說的話”，民進黨政府真的是過度擔心了。首先，國民黨現在並非執政黨，沒有權限去擬定或簽署任何政策協議。其次，鄭主席是非常有智慧的人，清楚知道堅守立場、拿捏分寸，很期待過兩天國共領導人會面能帶來正面成果。



許淑華說，民進黨或許會故意操作，宣稱鄭麗文赴陸交流會對選舉及藍營候選人造成壓力，但她並不這麼認為。



許淑華舉南投縣為例，她說，南投以觀光和農業為主，許多鄉親都很期待農特產品能順利外銷大陸。同時，我們也期盼有更多觀光客能來到南投。實際上，在馬英九執政時期，南投就享受了非常大的兩岸紅利，特別是日月潭所在的魚池鄉更是直接受惠。



許淑華說，凡事都應正面看待，國民黨不能因為民進黨的打壓或刻意扣紅帽子，就感到害怕而不敢去交流、不敢正面論述，就她個人立場，非常期待鄭麗文這次出訪能為台灣帶來良善的效果，同時也能為經濟與觀光產業，創造更多的紅利。