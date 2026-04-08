民眾黨將懲處？李貞秀：不回假設問題

民眾黨委員李貞秀接受媒體採訪。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北4月8日電（記者 莊亦軒）“內政部長”劉世芳質疑台灣民眾黨不分區“立委”、陸配李貞秀其“立委”資格，並拒絕接受質詢。李貞秀8日接受媒體聯訪表示，劉世芳公開質疑其“立委”資格，此舉欠缺法律依據，已構成對其個人及陸配群體的羞辱。自參選以來，其資格與單選證書均經由“中央選舉委員會”審核通過，程序合法無虞，行政機關不應任意否定。



李貞秀因先前自爆，新竹市長高虹安拿前民眾黨主席柯文哲新台幣700萬元，遭移送中評會處置。近日更遭踢爆，李貞秀正是當年檢舉高虹安涉詐助理費證人之一。原訂民眾黨中評會將於9日開會議處，但傳出會議會延後到13日。李貞秀對此回應，如同我們黃國昌黨主席所說，不回答假設性問題。



李貞秀8日在內政委員會登記質詢，“內政部長”劉世芳在李貞秀質詢時，雖然上台但並未回應李貞秀提問，僅在開頭表示對方不具資格，不須接受其質詢。李貞秀結束質詢後走出內政委員會接受媒體聯訪。



李貞秀指出，兩岸一向都是單一戶籍制，目前全台約有39萬名陸配，其中僅約16萬人選擇取得台灣身分證，其餘多數仍保留原有身分。她認為，這些選擇落地生根、認同台灣並取得身分的陸配，理應受到政府正面對待，而非成為被質疑甚至被懲罰的對象。



李貞秀表示，從近期情況可見，賴清德的行政團隊對陸配“立委”態度並不友善，甚至發言帶有羞辱意味。自己身為陸配“立委”，面對此種處境“確實感到無奈”。



李貞秀說，許多陸配在台成家立業、生兒育女、工作繳稅，早已是台灣社會的一部分，“都是台灣孩子的母親”，應以家人視之。相較之下，現任政府的作法與蔡英文時期有所差異，對陸配的態度更顯疏離。



李貞秀指出，無論是她個人或基層陸配村里長的參選資格，皆須經“中選會”審查，並非行政部門可逕自評論。“內政部”在未具法源依據情況下，公開對其“立委”資格提出疑問，不僅有失分際，也傷害“憲政”體制運作。