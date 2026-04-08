傳霸凌下屬楊珍妮神隱委員會　召委譴責

“行政院”經貿談判辦公室資深談判代表兼執行秘書徐崇欽接受質詢。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月8日電（記者 張穎齊）“行政院”經貿談判辦公室前副總談判代表顏慧欣辭世事件持續延燒，辭職信內容曝光，被爆出疑遭職場霸凌並批評政府對加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）態度消極，各界質疑經貿辦總談判代表楊珍妮。楊珍妮未出席“立法院”備詢，也未提出請假說明，遭台灣民眾黨籍經濟委員會召委洪毓祥當場點名譴責。



經貿辦總談判代表楊珍妮未出席當日會議，也未提出請假說明，引發召委洪毓祥不滿，當場表示，“今天沒有收到楊珍妮的請假書，我要譴責一下”，並諷刺稱“但我不能霸凌你們”，現場官員十分尷尬。



“立法院”經濟委員會8日邀請“經濟部長”龔明鑫、台電董事長曾文生、中油董事長方振仁、“行政院”經貿談判辦公室資深談判代表兼執行秘書徐崇欽等官員，就台美關稅協定（ART）相關議題及中油增資案進行報告並備詢，由台灣民眾黨籍“立委”洪毓祥擔任召委。



中國國民黨“立委”呂玉玲質詢，台灣爭取加入CPTPP已逾5年未果，顏慧欣生前在辭職信中更指政府高層對相關工作敷衍了事，未見積極作為。呂玉玲批評，政府過去已在美豬進口、開放日本福島食品等議題上讓步，卻未換得實質進展。



呂玉玲指出，CPTPP採共識決，只要一國反對即無法加入，而今年輪值主席國為越南，與中國大陸關係密切，政府應提出更積極的外交與經貿策略進行遊說。另外經貿談判辦公室自2007年成立以來仍屬任務編組，是否應升格為常態性單位？



“行政院”經貿談判辦公室資深談判代表兼執行秘書徐崇欽答詢，政府持續依“奧克蘭三原則”推動加入CPTPP，並透過強化與會員國雙邊經貿關係爭取支持，“外交部長”林佳龍已提及，越南有大量台商布局，政府各部會正持續努力推進。



徐崇欽也指出，台灣國際處境複雜，各會員國均有自身外交與經貿考量，加入CPTPP需長期努力。至於經貿辦是否升格為常設單位，過去曾與顏慧欣討論相關構想，但涉及人力、制度與整體政策評估，目前仍在研議中。



針對顏慧欣辭職信內容引發的爭議，徐崇欽表示，“行政院”已啟動外部委員調查，並將進行整體檢討。