預算未過影響救災？許淑華批綠罔顧民生

南投縣長許淑華。（中評社 方敬為攝） 中評社南投4月8日電（記者 方敬為）清明時節強降雨導致竹苗及中部地區豪雨成災，“行政院長”卓榮泰對此喊話在野速審總預算，若預算未通過，恐影響災損金與第二預備金動支。中國國民黨籍南投縣長許淑華今天對此表示，依法即使總預算未過，例行性經費仍可依照去年規模執行，況且“立法院”已同意政府得動支新興計劃預算，質疑官方刻意將救災與行政、立法的僵局掛勾，罔顧民生。



許淑華8日出席“投61線道路拓寬改善工程”通車典禮，針對卓榮泰宣稱總預算案未通過，可能影響救災，她受訪表示，根據《預算法》規定，即使總預算尚未通過，“行政院”仍可依去年的預算規模執行，且“立法院”也已先行同意支付新台幣700多億元的新興預算經費，反而是“行政院”自己選擇不執行，一面說總預算不通過導致施政困難，一面卻擱置“立法院”放行的經費，前後矛盾，令人質疑。



許淑華指出，對地方政府而言，我們更關注的是延續性的“計劃型補助”。以南投縣嚴峻的山形地貌為例，治山防洪與疏濬工程無法單靠一次性經費解決，往往需要長達10年以上的長期計劃。此外，許多跨縣市的潛在災害，例如堰塞湖等問題，都需要政府跨部會統籌協調，民進黨政府若不執行既有的延續性計劃，將會為民生帶來更大的風險。



許淑華呼籲，“行政院”應拿出誠意與“立法院”溝通，而非各說各話，更不該為了讓軍購等包裹預算全數過關，而選擇擱置“立法院”已同意執行的部分。防汛與民生工程具有急迫性，必須有長遠規畫，不應成為朝野對抗的犧牲品。

