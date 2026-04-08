能源供應吃緊　台官方：多元分散原油採購

左起台灣中油董事長方振仁、台經濟部長龔明鑫接受質詢。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月8日電（記者 張穎齊）針對能源供應吃緊，台灣中油董事長方振仁8日表示，已積極接洽西非、美國、澳洲、東南亞等替代油源，並透過調度油輪與庫存機制因應風險。



美國總統特朗普8日宣布，他已同意暫停對伊朗基礎設施的襲擊為期兩周，並強調這將是一項“雙向停火”的協議，消息一出，油價暴跌了16%，雖跌破每桶100美元，也還有90多美元。這也傳出，美伊之間這項為期兩周的停火計劃包含允許伊朗與阿曼對通過霍爾木茲海峽的船隻收取通行費。



“立法院”經濟委員會8日邀請“經濟部長”龔明鑫、台電董事長曾文生、中油董事長方振仁、“行政院”經貿談判辦公室資深談判代表兼執行秘書徐崇欽等官員，就台美關稅協定（ART）相關議題及中油增資案進行報告並備詢，由台灣民眾黨籍“立委”洪毓祥擔任召委。



針對能源供應，中油董事長方振仁答詢，中油有各種沙盤推演、提前布局替代來源，目前已在接洽西非油源，並與東南亞、澳洲、美國等地洽談，透過多元採購分散風險。目前仍有在波斯灣的油輪待出港，約200萬桶原油可望供應台灣，後續4月中旬起將陸續有4艘油輪返台，每艘約200萬桶，可望舒緩壓力。



台“經濟部長”龔明鑫補充，台灣現有庫存加上新增油源調度，中油約有2.3萬噸、台塑約1.9萬噸供應量，若後續油輪順利進港，整體供應將進一步提升，原先預估5月補充的油源也可提前挹注。



不過，中國國民黨籍“立委”王鴻薇質疑，中油除提出約3500億元增資案外，還有約3000億元融資，財務壓力龐大，這是“借新還舊”；另外若霍爾木茲海峽未來開放需收費，油價成本勢必上升，政府是否應推動節能措施，例如居家辦公、減少公務車使用，以降低能源消耗？



龔明鑫回應，目前融資主要為財務調度，利率相對較低，整體仍在可控範圍內；至於節能措施，若情勢惡化，將再與“行政院”研議相關政策。



民眾黨籍“立委”邱慧洳質詢，中油油價機制採“7D3B”（7成杜拜、3成布蘭特）計價公式，但實際採購中，美國原油占比提高，價格相對較低，質疑中油“低買高賣”，並非如政府所稱吸收虧損，甚至有“超收”之嫌。



方振仁反駁，台灣油價在亞洲仍屬相對低檔，並未完全反映國際漲幅，近期中東事件帶動國際油價上漲約70%，但中油僅調漲約17%，確實吸收部分成本；此外，國際油價指標如WTI、布蘭特與杜拜原油價格波動不一，並非單一指標可完全反映。