許淑華盼鄭麗文訪陸帶來兩岸觀光紅利

南投縣長許淑華參香祈福。（中評社 方敬為攝） 南投縣長許淑華出席“投61線道路拓寬改善工程”通車典禮剪綵。（中評社 方敬為攝） “投61線道路拓寬改善工程”通車典禮。（中評社 方敬為攝） 中評社南投4月8日電（記者 方敬為）中國國民黨籍南投縣長許淑華今天主持“投61線道路拓寬改善工程”通車典禮，她指出，該路是魚池鄉連接日月潭文武廟的替代道路，但因路寬限制，大型車輛無法行駛，縣府爭取中央補助展開拓寬工程完竣通車，未來將成為日月潭景區對外聯通的便捷道路，她並提及，國民黨主席鄭麗文赴陸交流，期盼帶來兩岸觀光紅利，縣府完善觀光景點周邊交通，有利地方產業及觀光發展。



南投縣魚池鄉日月潭為國際知名景點，每到假日或大型活動時便車水馬龍，為了改善日月潭對外交通，南投縣政府與魚池鄉公所分別向“內政部”、“交通部”等單位爭取到新台幣2億多元及約5000萬元補助款，拓寬投61線金天巷，由4米寬拓寬為8米道路，2022年動工，2026年完工，8日舉辦通車典禮。



許淑華表示，過去該道路寬度僅約4.5至5米，加上彎道急、坡度陡，基於行車安全考量長年禁止大型車輛通行，因此包括遊覽車等大型車輛都必須繞道而行，如今多了一條捷徑，相信對地方鄉親的通勤需求，以及未來觀光旅遊需求都有正面幫助。



許淑華說，道路拓寬後可有效分擔台21線及台21甲線車流，紓解日月潭與九族文化村往來車潮。此外，金天巷銜接縣道131線，將使魚池、埔里及車埕三地交通更加便捷順暢與安全。

