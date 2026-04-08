牛煦庭：藍若畏縮什麼都不做還是會被貼標籤

國民黨發言人、藍委牛煦庭接受媒體採訪。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北4月8日電（記者 莊亦軒）中國國民黨主席鄭麗文7日展開為期6天的“2026和平之旅”。針對綠營諷刺為“躺平投降之旅”，國民黨發言人、“立委”牛煦庭8日表示，國民黨過去在兩岸議題被抹紅，甚至輸掉選舉，但如果畏畏縮縮什麼都不做，還是會被貼標籤，乾脆開大門走大路，才能揮別PTSD（創傷後壓力症候群）陰影。



牛煦庭感嘆，現在只要一談到兩岸交流，因曾經被民進黨妖魔化，大家都有PTSD，很容易就自我放大，自己跳到民進黨的敘事裡去。他說，這件事情對國民黨沒有好處，反而是要破除這件事，而唯有“開大門、走大路”可以破除。



牛煦庭8日在“立法院”受訪也表示，兩岸彼此的交集跟共識才是重點，政治解讀看法、各自講話各自詮釋無所謂，“九二共識、反對台獨”一直以來都是強調重點。



鄭麗文7日率團訪陸，當晚在南京出席中央台辦主任宋濤晚宴。鄭麗文致詞時說，這次訪陸再次證明在兩岸關係上，“九二共識、反對台獨”的政治基礎依舊歷久彌新。



記者提問鄭麗文在晚宴時的說法，牛煦庭回應，九二共識是兩岸溝通的鑰匙。任何人願意去使用這樣的說法，都能打開大門。行前鄭麗文也有說，希望對話能解開僵局，彼此交集印證這樣的話，把升高的情勢先降下。



有關國台辦發言人張晗日前表示“兩岸的事是兩岸同胞的家裡事”，牛煦庭表示，兩岸有交集、共識才是重點，政治解讀看法，各自講話、各自詮釋無所謂，九二共識反對“台獨”一直以來都是強調重點。