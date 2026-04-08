卓未任命4人事　“中選會”：會影響年底選舉

“中選會”選務處長王曉麟接受藍委張智倫質詢。（照片：“立法院”“國會”頻道） 中評社台北4月8日電／“立法院”日前通過“中選會主委”被提名人游盈隆等4位人事同意權案，但“行政院長”卓榮泰不滿另外3人未過，因此尚未發文任命，將另提3人等“立院”通過後再一併辦理交接。中國國民黨籍“立委”張智倫8日質詢時質疑，“行政院”公然行政怠惰，會不會影響到年底九合一選舉？“中選會”選務處長王曉麟回應，應該是會影響到。



“立法院”內政委員會8日審查攸關18歲公民權的選罷法等部分條文修正草案。



張智倫表示，“立院”上個月通過“中選會”人事案，但“政院”公然行政怠惰，至今沒完成交接跟就職程序。“中選會”是否從去年11月至今都因未到法定門檻，所以無法召開“中選會”委員會議？王曉麟指出，“中選會”依《“中選會”組織法》跟會議規則規定辦理委員會召開，從去年11月到目前，的確以委員選務座談會方式辦理相關事務報告事項。



王曉麟提及，至於新任委員未就任，根據今年年底選舉工作程序表規定，“中選會”要在今年8月20日發布選舉公告，該公告載明應選名額、競選經費最高金額等，8月28日要發布候選人登記公告，並載明候選人應備具表件、保證金等，這些都要提起委員會議討論後才能通過，並刊登在各種選舉公告上，所以在此之前，應及早召開委員會議。



王曉麟說，且因“中選會”未召開委員會議，目前包括台北市等6個選委會的下屆委員尚未確認，“中選會”期盼新任委員可以及早就任、召開委員會議審議各項重要選務工作事項，以利年底公職人員選舉選務工作可以順利進行。”



張智倫詢問，倘若無法召開“中選會”委員會議，會不會影響到今年年底九合一大選？王曉麟稱，“應該是會影響到。” 依《“中選會”組織法》規定，應是要召開委員會討論。



張智倫再問“內政部長”劉世芳，是否有什麼建議可提供給“政院”？劉世芳僅稱，“中選會”業務非“內政部”主管，無法代“中選會”回應。



此外，張智倫認為，“政院”未任命“中選會”委員，除了會影響今年九合一選舉外，還有包括公投及若有“立委”選縣市首長後的補選。王曉麟坦言，2個事項都要經過委員會討論。