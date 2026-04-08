屏東第一鮪拍賣登場　美日代表出席

2026屏東第一鮪8日拍賣出新台幣201萬4千元。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄4月8日電（記者 蔣繼平）屏東縣東港鎮是漁業重鎮，以黑鮪魚故鄉聞名全台。屏東第一鮪8日舉行拍賣會，經激烈競標，最終賣出新台幣201萬4千元高價。受中東戰火影響，漁民也關注國際油價上漲議題，“農業部政務次長”黃昭欽在台上信心喊話“台灣是亞鄰最低價”。



“2026屏東第一鮪拍賣會”8日中午12點在東港魚市場舉行，民進黨籍屏東縣長周春米、“農業部政務次長”黃昭欽，以及美國在台協會高雄分處處長張子霖、日本台灣交流協會高雄事務所所長奧正史等人到場參加。



漁船出海作業，加滿一次油可能就高達數千至上萬公升。今年捕獲屏東第一鮪船長洪福家表示，加一次油最久可在海上作業2周，但他是近海捕撈，都是返港整補。對此，東港區漁會總幹事鄭鈺宸表示“遠洋漁業受影響比較大”。



“亞鄰最低價”政策是台灣中油自2007年起實施的油價平穩機制，確保台灣的稅前汽、柴油價格不超過日本、韓國、香港、新加坡等鄰近地區和國家。



屏東第一鮪8日秤重190公斤、長214公分。拍賣會競標方式是採“每公斤價格”，周春米擔任拍賣官上台主持，台下買家受到全場鼓舞紛紛舉牌競標，最終以每公斤新台幣1萬6百元，總價201萬4千元的價格成功賣出。



得標者為共同出資的佳珍海產店與澎坊公司，佳珍海產店老闆蕭受發已是第12次標下屏東第一鮪，他表示自己也是船長出身，所以要支持漁民，會捐出第一鮪收益來做估應幫助弱勢。

