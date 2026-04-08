鄭麗文拜謁中山陵談話全文　情感澎湃

國民黨主席鄭麗文一行前往中山陵拜謁。（照片：國民黨提供） 中評社台北4月8日電／中國國民黨主席鄭麗文率團訪陸行程來到第二天，一行人8日一早前往中山陵拜謁、緬懷孫中山。鄭麗文在隨後發表談話時數度哽咽，更提及孫中山遺囑，勉勵國民黨人應秉持孫的精神，平等、包容、團結，更應共同致力於促進兩岸的和解與團結，創造區域的繁榮與和平。



鄭麗文談話全文如下：



今天在時隔21年之後重新來到了中山陵，內心感慨萬千。1925年的3月12日，“國父”孫中山先生逝世，當時國際媒體都用非常大的篇幅報導，30萬民眾湧上街頭送殯，高喊打倒帝國主義，打倒軍閥。當時的台灣已經淪為日本的殖民地長達30年，台灣人的身分尷尬，處境艱難，舉辦了各項追悼會，但是弔歌跟弔詞都遭到了日本當局的禁止和檢查。



蔣渭水先生親自撰寫了台灣明報的社論“哭望天涯弔偉人—唉！孫先生死矣！”文章一開頭就表達了對偉人隕落的難以置信。一句“想此刻四萬萬國民在哀悼痛哭罷！西望中原，我們也禁不住淚泉怒湧了！”充分的展現了當時台灣人哀痛難捨之情。



此外，張我軍先生在《長使英雄淚滿襟》一文中也寫到，“孫先生你可知道在海外的孤島中，也有一個無名的青年在湧淚痛慟”，一句話道盡了台灣人被殖民統治的悲愴心情。該文也因為日本當局限制台灣人不可以用“國父”來悼念孫中山，所以只好改稱“弱小民族之父”。



在大陸，哭中山之死，天經地義，光明正大。在台灣，哭中山之死，卻要想方設法，小心翼翼，躲躲藏藏，因為中國的積弱，台灣才在甲午戰敗之後淪為殖民地。因此台灣的知識精英、有志之士，對孫中山推翻滿清的革命事業非常關注、期待、嚮往，甚至積極的投入、參與、資助、效法學習。



在辛亥革命成功之後，台灣人難掩興奮，在台北的大稻埕商家集體懸掛“慶祝漢族光復”的布條，總督府立刻出動憲兵強制拆除。台南寶美樓戲班將黃花崗的故事改編成歌仔戲72烈士，總督府立刻以妨害治安查禁。1912年的3月，台中霧峰林家族人集體剪掉辮子，焚毀辮髮時高呼，追隨孫先生的革命精神。當時的台灣知識份子希望革命成功之後的中國可以奮發圖強，早日收復台灣，結束日本的殖民統治。