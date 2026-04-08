沈伯洋若選台北市長　郭正亮：害慘蘇巧慧

綠委沈伯洋。（中評社 資料照） 中評社台北4月8日電／民進黨台北市長人選遲未定案，原先傳出可能徵召不分區“立委”沈伯洋，不過民進黨選對會7日召開會議後仍尚未有結論。前“立委”郭正亮8日在網路節目認為，若民進黨最終找不到人，就會是沈出來選，且不僅中國國民黨將會因此多2、3席市議員，也恐害慘民進黨新北市長參選人蘇巧慧。



針對民進黨台北市長人選會不會是沈伯洋一事，郭正亮8日在網路節目《綠也掀桌》表示，若民進黨最終找不到人，就會是沈，且出來選並沒有意義，因為他會輸最多，國民黨也將因此而多2、3席市議員，因為過程中沈會不斷犯錯。



郭正亮說，拱沈伯洋選台北市長的人都不是在台北市選舉的人，吳思瑤、吳沛憶都沒有出來說話，且沈只會在深綠中得到掌聲，若參選台北市長，將是一大災難。



郭正亮認為，台北市長選舉，連吳思瑤都不敢選，真的太糟糕了，因吳思瑤比沈伯洋好，而吳怡農的隱憂是完全沒有能見度，到時候要造勢的難度很高，甚至台北市有很多民進黨市議員民調都比他高，屆時要怎麼輔選？



郭正亮說，沈伯洋若出來參選台北市長，最大功能是害死蘇巧慧，蘇恐比較希望鄭麗君選台北市長，因為兩人都是女生；若沈出來參選，顯見民進黨已放棄北台灣，並強調他在台北市選很多次了，對北台灣的民意太了解，沈就是個災難加禍害，找他選台北市長，真的是“不要開玩笑”。