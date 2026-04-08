周春米拼連任　美日代表致詞力挺

“2026屏東第一鮪拍賣會”8日中午12點在東港魚市場舉行。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄4月8日電（記者 蔣繼平）爭取連任的民進黨籍屏東縣長周春米8日出席屏東第一鮪拍賣會，對手中國國民黨屏東縣長參選人蘇清泉並未現身，雖然沒有造成選舉話題，但周春米與美、日駐台代表在台上的互動表現相當熱絡，輪番上台有說有笑，也成場邊花絮。



“2026屏東第一鮪拍賣會”8日中午12點在東港魚市場舉行，民進黨籍屏東縣長周春米、“農業部政務次長”黃昭欽，以及美國在台協會高雄分處處長張子霖、日本台灣交流協會高雄事務所所長奧正史等人到場參加。因是一年一度大活動，地方政要紛紛出席。



穿著寫“愛拼才會贏”背心的張子霖表示，他第三次參加這個活動，時間咻一下就過去了，昨天收到黑鮪魚邀請，今天雖有滿滿行程，但一定要取消來到這裡，“因為美國和屏東是好朋友，美國和台灣關係堅若磐石，一定要支持”。他也用“愛拚才會贏”祝福船長。



接著上台致詞的奧正史表示，昨天收到拍賣會邀請，不過他不像張子霖行程滿檔，他甚麼活動都沒有，所以一早就出發來到屏東。因為趁機調侃張子霖，讓台下哈哈大笑。奧正史又說，今天不僅是屏東第一鮪，也是全台第一鮪，非常不容易。



奧正史提到他是日本北方的青森縣出身，大間也是非常有名捕撈黑鮪魚的漁港，但不是競爭關係，捕撈期不同。他說，比起大千，更喜歡吃東港的黑鮪魚，因為更好吃，來台的日本遊客越來越多，有更多機會品嘗，屏東在日本知名度越來越高。



周春米上台說“怎麼一個比一個會講，壓軸的人壓力很大。”她感謝從美國來的朋友替特朗普總統帶來祝福，並誇張子霖跑去墾丁森林遊樂園爬山，比屏東人還要了解屏東。周春米也對著奧正史笑說“來比較一下青森、東港，誰的黑鮪魚好吃”。