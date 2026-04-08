白沙屯媽祖遶境　賴動員參選人助陣

民進黨主席賴清德。（中評社 資料照） 中評社台北4月8日電（記者 張穎齊）民進黨布局2026地方大選，而一年一度的苗栗白沙屯拱天宮媽祖遶境進香將於12日至20日登場，為期8天7夜。兼任民進黨主席的賴清德8日在中執會中宣布，將動員黨內各地方黨部及黨公職響應盛事，沿途提供補給與服務，並祈求媽祖庇佑台灣“國泰民安”。



賴清德於中執會致詞表示，今年白沙屯媽祖往北港進香行程將於4月12日深夜11時55分起駕，呼籲沿途經過的地方黨部及民進黨公職，踴躍提供適當場地與物資補給站，協助香燈腳休憩與補給，強調這是台灣重要宗教盛事，讓我們一起祈求媽祖保佑台灣，“國泰民安”、風調雨順，也祝福每一位民眾永享民主自由生活。



此次繞境預計4月16日抵達雲林北港朝天宮，17日凌晨進火，並於20日下午4時10分回宮，預計會吸引超過45萬名香燈腳報名參與。民進黨中央也動員新住民部、青年部及各地服務處設立“香燈腳應援站”，提供飲水、盥洗等服務。



中執會後記者會上，媒體詢問，賴清德是否將親自參與遶境行程？或與參選人同框助選？



民進黨發言人吳崢回應，賴清德的相關行程將由府方統一安排公布；至於是否與參選人合體，也待府方來回應宣布。