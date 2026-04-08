北市長、新竹縣長人選難產？民進黨：評估中

民進黨發言人吳崢。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北4月8日電（記者 張穎齊）民進黨2026地方大選布局，黨內除持續評估縣市長人選外，也同步檢視涉貪、涉“共諜”案等參選人資格。民進黨發言人吳崢8日表示，中執會今天主要聚焦議員提名與資格審查，台北市長、新竹縣市長人選並未討論，仍待選對會後續評估。



民進黨8日舉行中執會，據轉述會中由黨秘書長、2026選舉對策委員會共同召集人徐國勇報告提名進度，選對會7日已開會並報告最新進度，其中桃園市長人選已形成高度共識，預計5月初正式對外宣布提名“法務部政務次長”黃世杰（新潮流鄭文燦系）；至於台北市長則仍有多位有力人選，選對會持續評估中，將適時對外說明。



記者問，民進黨台北市長熱門人選沈伯洋是否提名暫緩？並納入綠委范雲等人選？吳崢回應，媒體朋友們都很關心，但選對會已有最新宣布進度，今日中執會並未觸及縣市長提名議題，相關討論仍以選對會為主。



媒體詢問，新竹縣長人選傳出變數，竹北市長鄭朝方疑似萌生退意，讓賴清德驚訝？吳崢回應，相關議題未在中執會討論，暫無進一步說明。



據轉述，中執會也聚焦黨內涉案人選處理，中執會通過撤銷台北市中山大同選區綠色友誼連線議員參選人朱政騏提名資格，朱政騏日前通過初選，但因捲入“共諜”案並遭檢方起訴，已嚴重影響黨譽，經中執委決議撤銷提名，並由初選排序下一名親英系綠委王世堅子弟兵賴俊翰遞補。



此外據轉述，選對會也針對其他涉案議員參選人採取不同處置，桃園市議員參選人胡家智涉初選賄選案，目前尚未起訴，維持提名；桃園市議員張肇良與游吾和涉詐領助理費等貪污案件，因尚未有一審判決，採“附帶條件提名”，若登記前判決出爐，將依黨章處理。

